【港區國安法】港府譴責歐洲議會議案　斥無視民主有巨大躍進

▲ 港府譴責歐洲議會議案。（經濟日報資料圖片）

港府今日譴責歐洲議會通過的議案，批評是誣蔑和詆毁香港的法治，以及令香港由亂變治的港區國安法，而有關特首選舉的評論，也是無視香港在回歸以來，民主方面的巨大躍進事實。

政府發言人表示，港區國安法清楚列出，所規定的四類危害國家安全的罪行，奉公守法的人士，包括香港居民和海外旅客或投資者，都不會誤墮法網。

發言人又強調，港區國安法讓香港由亂變治，確保一國兩制行穩致遠、香港長遠繁榮穩定，會繼續防範任何危害國家安全的行為，任何人或機構不論背景，違法必究。

另外，發言人強調，經完善的選舉制度，將選舉委員會擴大、立法會增加議席，是更能代表香港社會，使公眾能更廣泛參與政治進程，又指新選舉制度為全面落實愛國者治港，提供法律保障，同時確保政權掌握在愛國者手中，是世界通用政治原則。

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記者：陳宛彤