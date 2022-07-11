全城參與「ZA百萬勁抽」  獨贏百萬現金

去年風靡全球的韓劇《魷魚遊戲》中，玩家需要以生命作賭注挑戰闖關，爭奪巨額獎金。玩命劇情當然是虛構，但現實中要達致「財務自由」是否真的難過中六合彩？機會來了！ZA Bank用戶現時只要憑ZA Card消費，就有機會每月「現兜兜」獨贏$100萬現金！



ZA Bank近日推出「ZA百萬勁抽」活動，由即日起至今年8月31日，用戶透過ZA Card消費或完成指定任務，就可以收集「百萬勁抽券」。每張「百萬勁抽券」均有不同號碼，推廣期內ZA Bank每月會隨機抽出1個號碼，中獎用戶將獨贏港幣$100萬現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高，隨時搖身一變成為百萬富翁！

▲ 用戶透過ZA Card消費或完成指定任務，就可以收集「百萬勁抽券」，每張均有不同號碼。

用ZA Card消費滿$10 隨時贏走$100萬



推廣期內，用戶只要每次憑ZA Card消費滿最少港幣$10，即可參加「最勁抽」。用戶打開盲盒後，除了城中熱議的高達200%簽賬額回贈（註1），更有機會抽中「百萬勁抽券」1張。

▲ 用戶打開「最勁抽」盲盒後，有機會抽中「百萬勁抽券」1張。

3大秘技解鎖 穩袋「百萬勁抽券」



留意以下方法，保證可以獲得「百萬勁抽券」1張。

• 方法 1：每月首次將抽到「百萬勁抽券」的結果分享到Facebook

• 方法 2：於48小時內打開同1部「最勁抽」機內所有盲盒

• 方法 3：透過ZA Quest完成以下指定任務任何一項

o 成功開立ZA Bank賬戶（註2）

o 每成功邀請1位好友開戶（#只限以香港居民身分證開戶的客戶）

o 經 ZA Bank 賬戶繳交ZA Insure保單保費（#只限以香港居民身分證開戶的客戶）

o 完成「ZA 百萬勁抽」專屬任務

▲ 於48小時內打開同1部「最勁抽」機內所有盲盒，保證可獲「百萬勁抽券」1張。

▲ 用戶透過 ZA Quest 完成「ZA百萬勁抽」專屬任務，保證可獲「百萬勁抽券」1張。

8月、9月各誕生一名幸運兒



ZA Bank將分別於今年8月13日及9月10日抽出一名幸運兒，當日將於官方網站丶Facebook及Instagram公佈得獎的「百萬勁抽券」號碼，中獎人士亦會收到ZA Bank App發出的得獎通知。



由今日起，成為百萬富翁不是夢！更多活動詳情：https://bank.za.group/hk/1MPowerDraw



ZA Bank是全港首屈一指的虛擬銀行，提供24小時全數碼化的銀行服務，目前業務涵蓋存款、貸款、消費、轉賬、商業銀行及保險。ZA Bank亦已獲香港證監會頒發第1類受規管活動（證券交易）牌照，未來將致力打造匯集銀行、保險與投資的綜合數碼金融平台。根據市場數據，截至2021年12月31日，ZA Bank已獲得超過50萬用戶支持，成為用戶規模最大的虛擬銀行，其個人存款及貸款量均在虛擬銀行中處於領先地位。



開戶最快只需5分鐘，立即享受與眾不同的銀行體驗：https://bank.za.group/hk/app-download



註1：由即日起至2022年8月31日，合資格簽賬交易金額需不少於港幣$10才可獲得「最勁抽」機會。獲得「最勁抽」機會的交易不可同時享有其他回贈優惠。每人每日最多可獲得20次機會。所有機會的有效時間為48小時。每次「最勁抽」機會將隨機獲得高達簽賬額的200%回贈獎勵。回贈以 ZA Coin 形式發放。ZA Coin 是由眾安國際金融服務有限公司營運的第三方獎勵計劃。每筆交易的獎勵上限為 1,000,000 ZA Coin（或港幣$10,000）。受條款及細則約束：https://bit.ly/3OP9NFN。



註2：合資格用戶須成功通過 ZA Bank 開戶時或開戶完成後的內部審查流程。



註3：推廣期由即日起至2022年8月31日（共2輪活動，每月1輪）。用戶參與最勁抽或完成指定任務後有機會獲得百萬勁抽券，ZA Bank將於每輪活動結束後抽出其中1張百萬勁抽券，該券的擁有者將會獲得港幣$1,000,000現金獎賞。受條款及細則約束：https://bit.ly/39WVh01。



（特約）