【詩的吶喊】黃妍+per se聯乘開騷擦出新火花　翻唱改編Medley挑戰新風格

由KKLIVE PLUS舉行的「Cath x per se：詩的吶喊音樂會」將於8月6至7日假麥花臣場館舉行兩場演出，黃妍（Cath）及per se將帶着充滿畫面及故事的作品，於舞台上演繹「如詩般的吶喊」。

同為唱作音樂單位的Cath及per se去年都各自舉行了現場演出，但當「文青」、「暗黑」、「末日童話」及「詩式流行」等元素匯合時，又會擦出甚麼新火花？

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詩的吶喊

有關今次音樂會的主題，創意總監Colin就作出了解釋：「『詩的吶喊』這個名字其實是當我在想這個表演的時侯不斷聽他們的歌，然後從中找一些線索和感覺 —— 他們表達的方法好像詩一般溫柔，但其實裏面的內容是有吶喊的力量。」

今次的演出海報亦費盡心思，特地找來攝影師Miss Bean及美術指導黃新滿主導，Colin表示希望透過海報帶出一種「在荒原中仍有希望」的感覺。

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▲ （大會提供）

改編Medley

per se成員Stephen就表示自己很喜歡Cath的《牆身有裂》，因《牆》的編曲帶「另類搖滾」、「後搖滾」曲風，他亦很希望在今次演出中能為觀眾帶來類近風格的碰撞。另一成員Sandy則覺得能與Cath合作十分興奮，亦都向樂迷預告在今次音樂會中，兩個單位都將挑戰一些其他歌手的歌曲，叫樂迷敬請期待。

至於對Cath就表示最喜愛per se的《粉碎糖果屋》，因其編曲走向十分精彩。Cath亦預告在今次演出中，他們會演唱兩個音樂單位歌曲改編而成的Medley，而且翻唱歌環節更能展現他們平時少見的一面，相信入場觀眾都會覺得十分有趣。

這次演出除了能看到Cath及per se兩個單位合作演出各自作品外，更能聽到他們演繹其他風格的歌曲，看到他們的另一面。

Cath x per se：詩的吶喊音樂會

日期：8月6-7日

時間：20：15

地點：旺角麥花臣場館

門票：$680 / $580

公開發售日期及時間：7月8日早上11時

購票連結：https://kklivehk.kktix.cc/events/kklivecathxperse