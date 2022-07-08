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【海外港人】機場職員誤解核酸檢測計算方法　港人未能重訂檢疫酒店滯留杜拜

社會 17:58 2022/07/08

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機場職員誤解核酸檢測計算方法，港人未能重訂檢疫酒店滯留杜拜。（資料圖片）

政府昨日（7日）公布，經初步檢視數據和科學分析，認為持續加強為抵港人士進行更頻密的核酸檢測會更有效阻斷輸入個案，因此決定由即日起暫緩個別航線「熔斷機制」，直至另行通告；惟有立法會議員指檢疫酒店仍然供不應求，導致不少港人回港亦困難重重。

立法會議員江玉歡表示，又收到外地港人的緊急求助，個案為一名在杜拜工作的港人，因早前熔斷機制及杜拜機場櫃枱職員誤解港府對核酸檢測時間的計算方法，導致不能按計劃在7月5日回港，原本訂了的酒店亦被迫取消。

江玉歡指，他唯有重訂航班，計劃於7月15日回港，惟用了幾天時間也找不到酒店可檢疫，並嘗試在深夜致電政府緊急熱缐尋求協助，但求助2小時全無結果，目前希望政府能提供途徑協助預訂7月15日回港的酒店房間。

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責任編輯：李榮忠

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