【童樂居案】再多1名女職員認罪候判　涉襲擊3兒童擊打胸部及腳踩下半身

▲ 再多1名女職員認罪候判，涉襲擊3兒童擊打胸部及腳踩下半身。（資料圖片）

童樂居虐童事件，至今共34名女職員被控虐兒罪，繼早前1名女職員認罪被判囚4個月後，再有1名56歲女職員今（8日）於九龍城裁判法院承認3項虐兒罪。案情指，被告涉於同1天內兩度用力擊打2歲女童胸部，又在另1名3歲女童喝水時將水樽猛撞至她的口，以及用腳踩向不知名兒童的下半身。代表律師求情時指，被告因自身腰患而改用腳踩向受害兒童下半身，冀藉此調整其睡姿。裁判官指，本案性質嚴重，被告還押至7月22日判刑，其間索取背景報告。

被告林美寶（56歲），報稱幼兒工作員，今承認3項對所看管兒童或少年人襲擊罪，另1項相同控罪則存檔法庭。

代表律師求情時指，本案涉及的3項控罪均於同1天發生，事主均未有嚴重受傷。代表律師指，被告因自身腰部舊患，才改用腳踩向受害兒童下半身，希望藉此調整其睡姿。代表律師續指，本案屬單一事件，希望法庭考慮被告初犯，先索取社會服務令及背景報告。

裁判官指，被告在同1天內三度對3名小朋友作違法行為，案件性質嚴重，拒絕替被告索取社會服務令報告。裁判官將被告還押至7月22日判刑，其間索取背景報告。

案情指，童樂居負責照顧由社署轉介的初生至3歲幼兒兒童，被告自2008年9月30日起，於童樂居兼職幼兒工作者。案發於2021年12月10日傍晚6時，根據閉路電視片段顯示，2歲女童S與10名小朋友坐在活動室內的地氈上，被告分派水樽時，S用手推被告左臂，被告隨即兩度用力擊打S的胸部，使S倒在地上及哭泣，事件被至少2名小朋友目擊。

事件發生後1分鐘後，3歲女童AC於同一地方打開水樽，被告從AC手中奪去水樽，再將樽蓋扔進AC前面的籃子，並將水樽推到AC面前，使樽內的水濺至AC面上。被告其後再將水樽推至AC面前，AC嘗試躲避致險些失去平衡。被告於抹水時推了AC的腳一下，以及於AC喝水時將水樽猛撞至其口，並用手指向AC的面。

及至同日晚上9時，連同不知名兒童3在內的20名兒童，正躺在2樓睡房床上，當時不知名兒童3正在郁動雙腳。被告在睡房外與別人交談後，再走到不知名兒童3床前，用右腳踩向其下半身。

香港保護兒童會於同年12月17日接獲附近居民以電郵舉報，指在童樂居的戶外康樂設施中，有職員對兒童施虐。童樂居於5日後報警，警方翻查閉路電視片段後，發現407宗虐兒事件，並從中揭發被告對涉案兒童施虐。

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記者：梁錦麟