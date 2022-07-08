【侮辱國旗】涉刑毀國旗男補習教師還押候判　官斥行為極具輕藐及鄙視

▲ 涉刑毀國旗男補習教師還押候判，官斥行為極具輕藐及鄙視。（資料圖片）

兼職補習老師涉於2021年回歸日，在黃大仙將3幅豎立的五星旗扯下，再扔到垃圾桶，被控1項侮辱國旗罪，今（8日）於九龍城裁判法院被裁定罪成。裁判官裁決時指，案發當日是慶祝回歸的大日子，被告的行為極具輕藐、鄙視及惡意。裁判官將被告還押至7月28日，其間索取勞教中心報告。

被告彭子健（24歲），報稱補習老師，被控1項侮辱國旗罪。控罪指，被告於2021年7月1日，在黃大仙毓華街與毓華里交界，公開及故意以玷污的方式侮辱3幅五星旗。

辯方求情時指，被告現為自由工作者，案件已影響被告1年，被告已作深刻反省，明白尊重國旗是重要的。

裁判官裁決時指，本案目擊者於庭上供稱被告將國旗扔至垃圾桶後由右方離開，但他的行車紀錄儀拍攝到被告由左方離開。裁判官指，案件事隔多時，目擊者或是一時記錯，而目擊者在盤問下未有動搖，屬誠實可靠證人。

裁判官又指，拘捕被告的警員作供清晰可靠，雖然辯方質疑該警員未有檢取被告當日的口罩及眼鏡，但並不影響其證供可靠性，裁定警員為誠實可靠證人。

裁判官指，被告的特徵與行車紀錄傳拍下的嫌疑人相同，加上被告遭父親質問有否損壞國旗時點頭，反映被告曾將國旗拔出，再扔到垃圾桶內。

裁判官指，本案控罪嚴重，案發當日為國慶日，是慶祝回歸的大日子，有人掛上國旗慶祝。惟被告將國旗拆下再握成一團，大動作地扔到垃圾桶內，行為極具輕藐、鄙視及惡意。裁判官遂將被告還押至7月28日，其間索取勞教中心報告。

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記者：梁錦麟