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【網購陷阱】市民花逾千元買海鮮收不到貨　要求退款即被Block

休閒消費 12:05 2022/07/09

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市民要小心。

網購成風，特別在疫情之下，不過網購公司質素參差，經常有市民誤墮網購陷阱，損失金錢。苦主蔡小姐近日在網上見到名為「好鮮生」的網店，她遂用$1,100購買海鮮，透過payme付款予店家，但付款兩日後都沒有收到貨品。

最新影片︰

蔡小姐接受Topick記者訪問時，她表示未收到貨物後，用網上平台聯絡網店，對方指買2件貨品再有8折，試圖再度騙取蔡小姐，後來蔡小姐要求退錢，網店即時將蔡小姐的社交平台聯絡方式封鎖。及後她再用payme過數的電話找對方，但打不通。

蔡小姐希望公開事件呼籲市民小心，因為該網店仍然在網上運作，幸好今次金額損失不算嚴重，她指不太擔心以後網購會再受騙，不過以後會更小心處理。

    點擊圖片放大
    +5
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另外，Topick記者試用「好鮮生」這個名字在facebook上搜尋，發現苦主多達100人，都是落單付款後沒有送貨日期或收不到貨，苦主在社交平台聯絡網店要求退款時，網店即時封鎖苦主的聯絡方式。

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記者：陳麗薇

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