【假冒國安】外媒指黎智英代表大律師收港國安處警告　警方：強烈譴責有人冒充警務人員

▲ 外媒指黎智英代表大律師收港國安處警告，警方：有人冒充警務人員。（資料圖片）

據英國《泰晤士報》報道，英國倫敦大律師事務所Doughty Street Chambers三位代表黎智英的英國御用大律師Caoilfhionn Gallagher、大律師Jonathan Price及Jennifer Robinson，在7月1日收到聲稱是香港國安處的電郵，指控他們違反《港區國安法》。

警方今日（8日）表示，對於有報道指「香港國安部」曾向海外法律從業人員發電郵，指他們違反香港國安法，警方指有人冒充警務人員，予以強烈譴責。

警方表示，有報道指「香港國安部」（“National Security Wing”）曾向海外法律從業人員發電郵，指他們違反香港國安法，惟香港警務處於2020年6月30日成立維護國家安全的部門，其官方名稱為「香港警務處國家安全處」（National Security Department of the Hong Kong Police Force）。

警方指，對於有人冒充警務人員，警方予以強烈譴責，並呼籲有關人士提供進一步資料或證據，以便作出跟進。

警方重申，作為專業的執法部門，警務人員在執行職務時會按照相關法律、既定程序及守則行事。如有任何人違反香港法律（包括香港國安法），警方必定依法調查。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠