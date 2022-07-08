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【先撩為敬】香港新文化「先撩為敬」 莫樹錦：「撩鼻孔」成常見指定赴宴前動作

健康 19:18 2022/07/08

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香港新文化不再是「先飲為敬」，而是「先撩為敬」。

香港新文化不再是「先飲為敬」，而是「先撩為敬」。但凡任何大小晚宴，參加者定必評估感染風險，「撩鼻孔」Rapid Antigen Test（快速測試）成為常見指定赴宴前動作。

有時候，晚宴主人家會主動要求赴宴賓客，在WhatsApp或WeChat上傳顯示當日快速測試結果；但也有不少時候主人家未有主動要求，那麼客人便要揣測一番，除揣測主人家心意之外，也要揣測其他客人心意如何，最終還是來個「先撩為敬」，把自己測試結果公開，一般結果是即時收到回敬，大家便可安心聚在一起晚宴。

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「先飲為敬」跟「先撩為敬」，也有雷同意念。中國人的「先飲為敬」勸酒方式源遠流長，相傳是主人家主動向客人示意酒裏無毒，大家可放心乾杯；而現代的「先撩」便是示意身體沒有病毒，大家可以放心見面。還有就是，主人先乾一杯，那麼按禮儀而言，客人不能不跟隨，定要回敬一杯甚至數杯；而今日的「撩鼻」作快速測試，也成了回敬禮儀，當一桌七個客人都顯示陰性結果時，第八位客人不會好意思不跟隨作測試，是民眾壓力也是禮貌。

新文化既能防疫，也能帶來安心，但其中也帶有負面影響。現時流行的快速測試包裝精美，個別包裝中也有詳細說明，為此將帶來大量廢紙廢膠套，緊密自我檢測是好事，但當全港都跟隨新文化時，便會為環境帶來禍害。政府和製造商，定要想辦法解決這長遠問題。

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撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

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