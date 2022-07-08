  • 30°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 20:36
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【淘寶好物】密碼信箱鎖代替鑰匙只需$18　 邊種信箱鎖最受歡迎？

休閒消費 19:26 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

不少網民分享自己用的密碼鎖。

信箱都可以不用鑰匙！有網民於網上分享自己購買的密碼信箱鎖，代替傳統的信箱鑰匙，不怕遺失信箱鑰匙之餘，使用起來更方便，不過一山還有一山高，有網民就留言分享自己用的信箱鎖是指紋鎖，引來大批網民留言！

最新影片

近日，有名網民在Facebook群組「淘寶開心share」發文，分享自己只花大約$18換了密碼信箱鎖，「原來鎖如果配把鑰匙要50蚊，密碼信箱鎖方便好多！」適合女生，就算忘記帶鑰匙，都不用擔心。

帖文一出，立即引起大批網民留言討論，不少網民分享自己正在使用的信箱鎖，當中包括密碼鎖，甚至有指紋鎖，可以利用指紋智能解鎖，該名網民大讚方便又好用，不過有網民避免密碼鎖的數字太細，老人家未必看到，故意買了較大字體的數字。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

不少網民見到大家分享的信箱表示很想購買「即刻想淘翻個」，亦有人表示「我都係女仔自己換咗密碼鎖，用了一年多冇事」，「幾好用的，君子之鎖」「我都係用呢種好多年」。

對於指紋鎖，有人留言指「識貨！我都係用呢款！」、「好容易裝」、「我用指紋鎖，感覺安全少少」，「指紋鎖超方便，用尿袋叉一次電用可用大半年，低電量時會閃燈提醒你」，不過亦有人指「指紋鎖信唔過，我之前在球場打完波點知個鎖死咗開唔倒，要借架撐爆鎖。」、「之前我係用拍紋鎖，用咗一年都相安無事，有一日突然冇哂反應，本身以為冇電 原來係成個突然死咗，最後要爆鎖，自始唔敢再用」。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

Follow TOPick ig 獎賞優先搶：https://www.instagram.com/topick_hket

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：蕭雅文

相關文章

【無價之寶】港媽花$35把小朋友畫作變鎖匙扣　全家幅繪畫變成無價之寶作紀念
今日 13:06
【無價之寶】港媽花$35把小朋友畫作變鎖匙扣　全家幅繪畫變成無價之寶作紀念
【口罩速報】SAVEWO x 高智能方程式聯乘超立體口罩　以經典之戰作推出4款型爆設計
今日 13:19
【口罩速報】SAVEWO x 高智能方程式聯乘超立體口罩　以經典之戰作推出4款型爆設計
【美食速報】雀巢全新配方ACTI-V低脂乳酪　含10億個FORTIS雙歧益生菌改善腸道健康
今日 10:47
【美食速報】雀巢全新配方ACTI-V低脂乳酪　含10億個FORTIS雙歧益生菌改善腸道健康

你可能感興趣

【無價之寶】港媽花$35把小朋友畫作變鎖匙扣　全家幅繪畫變成無價之寶作紀念
今日 13:06
【無價之寶】港媽花$35把小朋友畫作變鎖匙扣　全家幅繪畫變成無價之寶作紀念
【口罩速報】SAVEWO x 高智能方程式聯乘超立體口罩　以經典之戰作推出4款型爆設計
今日 13:19
【口罩速報】SAVEWO x 高智能方程式聯乘超立體口罩　以經典之戰作推出4款型爆設計
【美食速報】雀巢全新配方ACTI-V低脂乳酪　含10億個FORTIS雙歧益生菌改善腸道健康
今日 10:47
【美食速報】雀巢全新配方ACTI-V低脂乳酪　含10億個FORTIS雙歧益生菌改善腸道健康
網上交易平台 網上購物 消費種類 網絡熱話 社交平台 Facebook群組 淘寶 Facebook Instagram

最高瀏覽

【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
18:50 2022/07/07
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo
今日 10:30
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo