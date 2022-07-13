【退休養生】退休牧師夫婦學養生跑改善三高　顛覆思維驚覺60年一直走錯路

▲ 王玉珍（左）及黃月明（右）兩位年過花甲的長者，學習養生跑後完全沒有老態，身心也很fit，如年輕人般精神奕奕。（曾耀輝攝）

任何年紀，也要保持強健的體魄及健康的心靈，才能好好生活。兩位年過60的夫婦——王玉珍和黃月明，從事傳道工作接近30年，一生為信仰及大眾去服務。退休後視長跑作為目標，透過不一樣的跑步方式，除了令身體回復健康，也為生命重拾樂趣。

跑步如人生，在途上可能會遇上種種挑戰及障礙，只要努力堅持下去，即可到達理想的終點。今年63歲的黃月明牧師及66歲的太太王玉珍傳道，在人生旅程上看遍世途百態，自己也經歷過生命低潮幽谷，但認識了養生跑卻改寫了下半場的結果。

半途出家讀神學

黃月明年輕時本來從事眼鏡行業，在本地第二大的太陽眼鏡廠工作，獲廠長賞識，發展一帆風順，可是當他準備晉升時，卻決意轉行修讀神學。他說：「神很幽默，我裸辭後竟不獲神學院取錄，最後我進修青年事工課程，努力學習，輾轉才能入讀神學院。」

▲ 黃月明牧師成立了非牟利慈善團體「祝福人生命協會」，並在退休前任總幹事，服務長者、弱勢社群及進行婚姻輔導等。（相片來源：被訪者提供）

太太王玉珍回憶起小時候無心向學，而且要幫工傷的父親當起家庭支柱，9歲已借身份證在車衣工廠打工，她讀夜校考會考只得一科合格，銀行戶口甚至只得數百元。在30多歲時一次在長江三峽旅遊，友人遇險被迫坐船折返，她祈禱時想起約拿的聖經故事，從中獲得感動，於是下定決心修讀神學。在入學試時只得兩人，就是這樣認識了她的丈夫，像是冥冥中有主宰。

傳道間見盡人生百態

兩人在二、三十年來的傳道工作期間，為不同階層的人服務，黃牧師說當中也有很多學習及得著。「記得在醫院任院牧時，有一個由父親一手破壞的破碎家庭，臨終時想見見家人，雖然妻女不願意，見面後口中很多不滿及憤怒，但最後也寬恕了他，甚至更跟他信了耶穌，獲得圓滿結局。另外一個相反個案，女兒到最後一刻也選擇不原諒父親，到他離世後卻後悔莫及，久久不能釋懷，讓我感受猶深。」

王玉珍主要服侍婦女家庭，她說起遇過一個新移民女士，因為婚姻觸礁而感到失落。原來她曾是入選國家隊的游泳健將，因為嫁來香港而放棄。後來王玉珍鼓勵她考游泳教練牌，幫她建立自信重新站起來。

王玉珍又試過當一個80多歲老人家的監護人，她說：「老人家常叫我幫她祈禱，希望好日子快來，過了20年後我甚至幫她搞了百歲壽宴。後來她在寧養院走了，姑娘因找不着我沒有通知，就這樣離世。我為她處理所有身後事，由她辛苦養大的姪兒卻自稱『閒人』，只想回來拿錢，令我相當難過。」

身體抱恙添憂慮

除了其他人的不同經歷和體會，兩人其實也面對種種難關。兩人除了是「三高」人士，黃月明是長期病患者，在2005年毫無徵兆下心臟病發，還患有糖尿病，自此要長期服藥；王玉珍曾有子宮瘤，因此決定不生育。後來不幸患上乳癌，幸而手術成功，又在退休3年前突如其來地患上抑鬱症，醫生更警告她說這種沒有特別原因、由內在發出的抑鬱症，更加要小心留意並及早醫治。

兩人膝下無子女，將來老年的生活要小心計劃。王玉珍在65歲時退休，當時已與丈夫決定要斷捨離，過簡單純樸的生活，閒時參加合唱團、做義工等。她很早時已經常想：「老人家最常見的問題是腳軟無力，不能走動，年老是否就要等死？我希望20年後也不需要人幫助，行得走得，甚至毅然立下跑馬拉松的目標。因緣際會路過深水埗的跑緣餐廳，而認識了Dino牧師及養生跑這項運動。」

▲ 因緣認識了長跑好手黃志誠牧師（Dino）（左），更學習他自創的養生跑，獲益良多。（曾耀輝攝）

養生跑改善身體

經Dino牧師的指導下，兩人由行路開始學起，將錯誤的姿勢改正，以往的腰痠骨痛及退化也消失了。「原來我們做了60年人一直走錯路，完全顛覆了我們的思維！養生跑並非要快，反而將所有動作放慢、放鬆身體，慢慢由跑5分鐘到10分鐘；逐公里加上去操練，不能過於急進。我的三高問題有所改善，甚至可以減藥，醫生由每季看一次延至半年一次，體重由高峰148磅自然減到120磅，是從沒想過的成效。」

養生跑講求記憶、想像、意志及專注4種力量，除了帶來身體健康，亦推動正念思維，情緒也穩定下來，不會亂發脾氣及衝動。學懂放慢及自然放鬆平衡，思路更加清晰，情緒不會輕易爆發。睡得好、食得好、消化好，人也特別精神。王玉珍說：「養生跑不求快，也不會用死力，從來未試過受傷及抽筋，跑完不會累，甚至之後還有力去買餸！我以前治療癌症吃藥令我有骨質疏鬆，現在也有改善。」

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出任助教推廣跑步

兩人在跑道上互相扶持提醒，每星期跑4至5次，由最初1公里現在可輕鬆跑10公里，甚至會參加比賽及活動，操練已成兩人退休後的最佳活動，王玉珍更笑說由不喜歡運動變成愛上了跑步。養生跑展開了幾年，愈來愈多人參與，每3個月開一次班，Dino牧師看中他們，訓練他們成為助教。「我們上了全部4個階段的課程，掌握到箇中竅門，經歷過同一錯誤及改進，幫忙教導初學者。」

Dino牧師亦會教導人生哲理，做人不是為了賺錢，要看價值而非價格，建立正向人生觀，兩人也很認同其理念，覺得很有意義。跑緣每個星期也會派飯，將分享精神及正能量帶到各個社區。在養生跑中，除了為他們帶來健康的體格，也讓心靈得到豐盛的滿足。

記者：張頌婷