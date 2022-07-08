【寵物情緣】前天堂鳥隊長葉泓聲難捨愛犬離世　視寵物如親人：怎能丟低家人？

跳唱男子組合BOP天堂鳥去年解散，隊長葉泓聲（Gordon）單飛後進軍影視圈，加入邵氏並參演了多套無綫重頭劇，早前更推出第一首個人單曲。

歌影視瓣瓣掂的Gordon，原來也是位愛狗之人，他自出娘胎後一直有狗狗陪伴成長。而現時養的3歲法國老虎狗女豬姻，更是先斬後奏瞞住父母帶回家，故對牠寧舍有感情。

▲ 前天堂鳥成員葉泓聲是愛狗之人，視3歲法國老虎狗豬姻是他的心肝椗寶貝女。（湯致遠攝）

養寵物過五關斬六將

葉泓聲幫愛犬改了一個搞笑的名字 ── 豬姻，滿以為女神朱茵就是他的偶像，Gordon笑說非也：「豬姻還有個龍鳳胎弟弟，牠們是豬年出世，是我朋友先養的。後來朋友叫我幫手養一隻，去到他家時，家姐自己走過來趴在我大髀上，心頓時被牠溶化了，就決定養牠。朋友早幫弟弟改名做豬潤，我就順理成章叫牠豬姻，紀念我和牠這段『姻緣』。」

雖然由細到大Gordon家中也有養寵物，但要接豬姻回家，可說要過五關斬六將。

Gordon回憶稱：「那時我們有隻貴婦狗Ami，但牠已達10多歲高齡，身體欠佳，亦需特別照顧，所以媽媽極力反對我養多隻狗仔。無奈我太喜歡豬姻，而且朋友中只有我一個有養過狗，惟有先斬後奏。」

▲ Gordon與許俊豪（左）及歐喬鋒（右）於2014年組成跳唱組合BOP天堂鳥出道，成軍7年後解散，現與許俊豪一同加入TVB。

隱瞞父母再養狗仔

他回想起帶豬姻回家的情景，也頗為「觸目驚心」。「朋友為我準備好了狗籠、食物等，我特意選凌晨兩、三點，等全屋人睡着了才偷偷回家。怎料第二朝被媽媽發現了，問我為何帶隻老鼠回家！」

當時法虎BB豬姻僅一個月大，只有手掌般大，的確頗似隻老鼠，難怪會令人誤會。

但Gordon說媽媽之後也只是象徵式嘮叨幾句，現在反而比他更寵豬姻：「豬姻很聰明，很會冧大家。因我媽媽要上班，每朝早豬姻就會陪她去廁所、梳洗，直至她出門後，才會回來找我，所以氹得我媽很開心。」

而到每晚7時左右，豬姻又會非常醒目地走去門口等Gordon一家人回來，對他們來說，是件很sweet的事。

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當然除父母之外，豬姻也懂得冧Gordon。他說︰

「牠很愛黐着我，有時放狗，牠跟朋友仔玩累了，像小朋友放晒電後，就會回來我身邊攤唞。我亦很寵牠，媽咪爹哋不准我帶牠上床瞓，但我會偷偷地做，因為我覺得只有牠孤伶伶一個瞓廳很可憐。」

最近他更特意重新裝修睡房，加建地台及圍起一個專屬位置，好讓豬姻「攞正牌」陪他睡。

難忘與寵物說再見

說起緣份，Gordon說他由細到大與狗狗也很有緣。他人生養的第一隻狗是約瑟爹利Lucky，甚至比他還早來到葉家。「我未出世前父母已養Lucky，最搞笑是養牠不久後媽媽就懷了我，並中了六合彩3獎，牠是我家中的幸運星，叫Lucky是實至名歸。」

▲ 豬姻非常聰明可愛及愛撒嬌，時不時會大啖錫主人。（湯致遠攝）

愛心收養貴婦狗

可惜Lucky在Gordon18歲時離世，對他打擊非常大：「這是我人生第一次接觸生離死別，畢竟牠是陪伴我成長的好朋友，我幾乎喊到傻。」

他記得愛犬臨走前一星期開始不能動及失禁等：「我們都有預感牠快離開。怎料有晚當我們睡着時，姐姐回家發現牠已離世，牠正正是躺在廳的中央，那情景至今仍刻骨銘心。」

後來Gordon的姐姐在外面拾了貴婦狗Ami回家，就成為他家第二隻狗：「當時牠約4、5歲，估計是鄰居遺棄，我們覺得很可憐，就收養牠。」

至今Ami仍在生，但就變了個18歲的老人家，曾中過風，兼且因白內障令雙目失明：「「醫生提議過人道毀滅，但爸爸不捨得，認為牠仍堅持中，為何要無緣無故了結牠的生命？所以不停為牠做物理治療，每日按摩，終能再走路，現時已接到姐姐家裏休養。」他說。

但要數到「最錫」，就非豬姻莫屬，因牠是Gordon第一隻親手養的狗。

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視愛犬如女兒

「由教牠指令、睇醫生等全部自己一腳踢，是第一份責任感。我本身很喜歡小朋友，故當牠是女兒般湊。」不過Gordon說，養豬姻比起之前養Ami及Lucky辛苦。

他指：「法虎的皮膚病比其他狗嚴重，可能是短毛關係，亦容易因食錯嘢、喝不夠水而甩毛，一撻撻好像鬼剃頭般，跑得多又易中暑，平日外出要份外留神。」

這位廿四孝爸爸，更為豬姻改變了不少：「平時我很少做家務，但因為牠常甩毛，現在我每天都要幫手吸塵掃地。」

而近來要忙拍劇、做主持及練歌，Gordon說會盡量抽時間去陪豬姻：「如工作許可的話，我盡量會帶牠去，例如有劇要搵狗狗的話，我都力sell牠，哈哈，不過我較黐家，平日放假不是去做運動就是留在家，可以盡情陪牠。」

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他不諱言，豬姻對自己來說是非常重要：「可能人大了，覺得牠是位好好的陪伴者及聆聽者。有時工作有很多壓力，你不敢跟別人說，但會跟牠說。」

Gordon說覺得狗是會知道人的情緒：「正如你也能看得出牠開心或不開心。我不開心時，牠會主動走來陪我，舔我安慰我。我做掌上壓時，牠會捐來捐去，而我練歌時牠又會陪我唱。有時我不在家，牠也可以陪到我父母，他們也很安慰。」

他亦笑言寵物是個好好聯繫關係的途徑，因工作忙碌而少見了的一班兒時好友，也會因為放狗而多了機會見面：「最近聽到很多人因各種原因要棄養寵物，我是非常反對。我覺得寵物是很無辜，那怕是送予誰養也好，牠始終是自己的寵物，甚至是家人，怎能丟低家人不理呢？我接受不到。

Gordon說建議想養寵物的朋友，應先想清楚環境、時間及金錢上能否負擔得到，千萬勿放棄一條寶貴生命。

記者︰黃依情

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