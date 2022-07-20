【育兒心得】與哈佛太太從不吵架　李根興教女：要選擇收入好的職業

▲ 李根興從小培養3個女兒的營商之道。

曾任投資銀行、現時經商的商鋪投資者李根興，與擁哈佛大學頭銜的太太育有3名女兒。坊間有句說話「富養女兒窮養兒」，富有的李根興的育女之道，除了著重培養她們的學業和興趣的發展外，更現實地教導3個女兒做生意的實戰經驗。

商舖投資者李根興是盛滙商舖基金的創辦人，他的太太彭一心(Rita)也是來頭不少，最為人樂道的是來自哈佛大學，以及上市公司的家族，堪稱富爸爸與富媽媽。對於3名千金，李根興坦言最著重的是家庭關係和溝通。

我不會要求她們學業成績很好，只要不留級、成績達到中上水平便足夠，並且將來要升讀大學。

設有5天Talk Talk Day

李根興一家五口很著重溝通，設有Talk Talk Day，周一是家庭成員的目標檢討日，一起檢討各人的短期目標實行情況。周二至周四分別是爸爸單獨與每位女兒的傾談日，周五則例必要兩夫婦出外晚餐談心。他解釋:

我會專一做好一件事，所以周末才會與朋友聚會，周一至周五會同家人在一起。

由於兩夫婦的價值觀相若，皆很重視家庭，管教女兒方面夫婦都有默契，主要由太太Rita處理女兒的日常生活。事實上，李根興太太的背景非常優秀，在哈佛大學主修經濟、杜克大學(Duke University)法律博士，曾任職國際投資銀行的律師，現時是斯程教育董事，而且Rita的父親是本港的上市公司亞洲聯合基建的掌舵人。

不過，李根興認為Rita對其的吸引力並非家庭背景或學歷，另有三大優點。他形容太太很勤奮、做人有熱忱，她不但愛護自已的家人，並對李根興的家人同樣愛護有加。

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婚後從不吵架

最重要的是，Rita總會把李根興放在首位，李根興憶述2013年，盛滙轉型為商舖基金公司，他要求在花旗集團工作的太太提供協助，因她是律師，了解成立基金公司的手續，並且申請證監會牌照等事宜，她便義不容辭地辭職來幫手。

正因如此，他倆婚後未曾吵架，因為他相信「太太不會害我」於是每次夫婦兩人有爭執時，他都會讓步。

富養女兒的三大重點

李根興認為做人要有熱忱，要追求目標，不能夠好像睡了或是半睡半醒，因此他教育女兒有三大重點:

1. 工作很重要

他慶幸女兒在這個家庭長大，算是幸運兒，但長大後要維持現有的生活就必須要審慎選擇職業。

2.人生伴侶很重要

他認為一個完美的人生，是要有終身伴侶，因此他希望女兒盡量結姻、擁有一個愛妻子且負責任的丈夫，但不要期望自己的丈夫會好像自己的爸爸一樣，因為各人的性格不同，他們兩夫婦經常提醒女兒:「千萬不要期望老公會同爸爸一樣，只要他是一個有上進心和責任心的老公便可以、否則你會很失望。」但他強調他並非一個父親的典範。

3.對社會有貢獻、勤奮、有樂觀的人生

他認為，夫婦兩人已經為三位女兒作出了身教，他和Rita都勤奮工作，他每天到處去睇舖位，而且他倆相處融洽，都值得女兒學習。

期望女兒理想前途擁收入好的職業

要求女兒做收入豐厚的職業，不怕被批評市儈嗎? 「我係生意人，事實上，生活需要錢，只要是一個守信、負責任、懂得面對困難的人便可以，不要講清高。況且我是真心的、憑知識教導女兒有關社會的現實情況。」李根興回應說。

他從事商舖投資，有信心能夠支持家人生活所需，雖然李根興現時持有盛滙商舖基金單位的四分一權益，並已立下遺囑將來留給太太和三位女兒，但認為長遠來說，女兒還是靠自已。

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女兒赴美讀短期課程使費逾50萬元

大女兒Candace喜愛演藝活動，作為父親的李根興還是會支持她參加相關的興趣班，但仍會提醒她要知道未來的收入來源，所以要考慮清楚演藝是否她的事業。

目前，大女兒赴美國紐約就讀拍片的短期課程，兩位妹妹也跟隨到紐約去讀其他短期課程，每人學費大約1萬美元;經濟客位機票每位約3萬港元，三姐妹赴美學習，媽媽Rita當然陪伴在側，並有一名家傭隨隊同行，一行五人在紐約一個多月的酒店住宿費大約15萬港元，屈指一算這些基本使費經已超過50萬元。李根興又趁機向女兒灌輸慎選職業的重要性:

如要有如此水平的學習生活，收入很重要，應要選擇收入好的職業。

至於女兒會否接手他或母親的公司，由她們自已決定，李根興認為最重要的是她們的職業能為其賺得與現時生活水平相若的收入。

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記者：殷鳳萍