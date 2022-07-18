【護士學校】母親入院手足無措毅然轉行　活動幹事入讀護校冀幫助病人

▲ （陳靜儀攝）

本港近年的社會環境改變，有不少人仍毅然「轉跑道」。有原本任職活動幹事的人士因母親生病緣故，選擇投身護理界，入讀醫管局護士學校的護理學專業文憑課程，又直言疫情堅定了其「護士夢」。

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伊利沙伯醫院普通科護士學校一年級學生黎曉蓁曾任職活動幹事，她憶述母親去年病卧在床，頓時感到手足無措，但眼見身為註冊護士的妹妹不但了解母親的治療程序、病因外，亦教導她如何照顧母親，令她發現護士的工作可以實踐「以生命影響生命」，且護士的晉升階級明確，毅然決定入讀護校。

畢業於中文系學士學位的她，直言以往文科生想入讀護士課程非常困難，惟幸好醫管局的護理學專業文憑毋須要求申請人有修讀理科的背景。黎在疫情間曾主動參與成為求助熱線的接線生，負責解答市民問題，「當解答到那些問題時，他們一句衷心的感謝，令我發現想做護士是沒有錯的。」

修畢化學系學士學位的伍子慧同樣入讀有關課程，現為屯門醫院普通科護士學校一年級學生。她坦言由於家人曾中風，中學的夢想是成為一名護士，惜因公開試學分不足，未能如願考上護士，故改修讀化學系課程。

她在畢業後曾任職物業管理的工作，在一次屋苑的墮樓事件中，目睹消防員到場搬走屍體，當時想出一分力的她被重燃「護士夢」，故選擇入讀護校，冀成為一名急症室護士。

明愛醫院護士學校校長張可耘表示，有關課程主打體驗式學習，學生能更體會病人感受；另因應本港人口趨向高齡化，故特意提前教授「長者護理」一科，讓學生在實習時可更快學以致用。

她提到，去年三間護校的收生率均達100%，當中更有近半數人曾有工作背景，對今年的收生情況持觀望態度，直言收生時不會考慮申請人的背景，最重要是對護士行業有熱誠。

醫管局轄下3間護士學校自去年起，與明愛專上學院合辦四年制的「護理學專業文憑」，畢業生可成為註冊護士，並可優先升讀明專的護理學相關學位課程，最快一年可獲學士學歷。

課程資料

名稱：護理學專業文憑

護士學校：明愛醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院

課程內容：

理論：30個核心科目（105個學分）

19個護理專業科目

5個通識科目

4個基礎和應用科學科目

2個行為和社會科學科目

臨床實習：1,400小時（40個學分）

名額：每間護校100名學額，即合共收生300名學生

收生資格：年齡18歲以上、香港文應試最低要求33222、能書寫流暢中英文及操流利英文及廣東話

資歷架構：第五級及680個資歷級別學分

費用：4年課程共$130,900

報名日期：即日起至7月22日

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記者：郭詩詩