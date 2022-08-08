【親子理財】每日只給女兒6元零用錢　富爸爸帶女兒睇舖從小教生意經

▲ 李根興從小教女兒理財。

如果父母是富爸爸、富媽媽，子女是否不用理財，乾脆想點使錢就點使? 答案是一半對、一半錯。這位富爸爸不用女兒認真理財，但身教每天要努力工作，並要她們清楚未來的職業是什麼。

這位富爸爸是盛滙商舖基金的創辦人李根興，他的太太彭一心(Rita)是斯程教育董事，夫婦二人育有3名女兒，除了供應她們日常生活開支之外，並會每天給予6元零用錢去買非必須品，製作了一張清單，以紀錄收支狀況，由她們自行寫上花了多少錢、買了什麼東西。

李根興透露:「這張清單只是作為粗略統計，她們會撒嬌問今次買這個東西可否不計算?」至於利是錢則由Rita保管，分別存放在銀行和家中的夾萬，待女兒長大成人之後，交回給她們自行處理。為何是每天6元? 李根興笑言:

因為我在中學階段收到父母給予的零用錢，最多的是每天6港元。

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不時帶女兒去睇舖傳授生意經

李根興夫婦並無刻意訓練女兒如何理財，因為認為與其理財，不如實際地教她們做生意的知識和實戰經驗，所以他不時帶同女兒一起去睇舖，一邊向她們講解如何分析商舖的前景、為何這間舖值得購買、那間舖卻不值得買，以及如何計算租值等商舖投資知識。當買入一個舖位時，他便會向女兒講解一盤生意的構成:

燈油火蠟、人工支出，以及營業額等等如何預算，是要她們知道錢不是從天降。

自小便學習生意經，三位女兒是否他倆夫婦的公司接班人? 李根興說: 「當然希望她們幫手，但還是由她們自已決定是否接手。」

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大細女兒夢想發展藝術

然而，人生好多事情往往未必如人願，李根興的大女兒Candace現年13歲，非常鍾愛唱歌，志向在演藝事業發展。作為爸爸便向大女解釋，除非走紅，否則演藝事業難以賺大錢。他苦口婆心地具體講解:

爸爸買賣的商舖每間3000萬港元或以下，如果你每月2萬元收入，年薪24萬元，即是要超過一百年的收入才能買入一個舖位，所以必須審慎選擇職業。如想維持現有的生活水平，又要實現夢想，便可能需要有一個富老公。

至於細女Carol亦具有藝術天份，閒時愛做手工，時常在家動手製作不同的手工藝品，希望將來成為視藝老師。至於二女Casey則有興趣學做生意，偶爾會問父母: 「你們那一個賺錢賺得多些? 」並指大姐和細妹都要發展夢想，難賺到大錢，於是她想將來成為生意人，這樣才能令三姐妹繼續保持現有的生活質素。

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記者：殷鳳萍