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【美食速報】韓國「POP POP果汁 x 唧唧冰」登陸香港　2合1低卡果汁沙冰7款口味選擇

休閒消費 11:08 2022/07/11

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「POP POP果汁 x 唧唧冰」DOLE Juice POP現已登陸香港。（圖片由品牌提供）

炎炎夏日，果汁或是冰條絕對是消暑涼伴，追求健康的你，不仿可以選擇低卡飲料。今個夏天，都樂食品公司DOLE帶來Juice POP系列— 「POP POP果汁x唧唧冰」。DOLE指三角包裝的Juice Pop以100% 純果汁製造，無添加糖和防腐劑，有7款口味，包括香桃、蘋果、菠蘿、香橙、芒果、香提及芒果橙，健康又低卡路里。

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Juice POP系列為2合1的設計，既可雪凍當果汁即開即飲，亦可放冰箱做唧唧冰或倒出製作沙冰，DOLE表示7款口味的果汁以百分百果汁製成，添加维生素C及益生元，無糖低卡，適合健康飲食的香港人。一盒8包每盒只售HK$39.9，現於韓印紅、惠康、UNY、HKTVMall 、CITISTORE及各大零售點發售。

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飲用Juice POP方法推介：

果汁：加冰或冷藏後直接撕開包裝即飲。

唧唧冰：放冰箱冷凍6小時後，撕開包裝並推出冰條即食。

沙冰：放冰箱冷凍6小時後，把果汁冰倒出壓成沙冰，用匙羹享用，或加入同款口味果汁成果汁沙冰。

水果茶：DOLE Juice POP使用100%果汁，味道份外濃郁，可配搭不同茶類製作成果茶飲用。

雞尾酒：加入不同的酒類mix and match，自行調配專屬的雞尾酒。

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責任編緝：蕭雅文

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