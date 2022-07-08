【周末好去處】Mira Place+藝術家何博欣打破虛實界限　參加攝影比賽贏單反相機

▲ 「MIRAcle ARTventure」尖沙咀奇幻之旅。（大會提供）

今個7月，美麗華廣場（Mira Place）將以藝術連繫社區，夥拍本地著名年輕藝術家何博欣 （Vivian Ho）發揮非凡想像，打破虛實界限，以創意畫作開啟「MIRAcle ARTventure」尖沙咀奇幻之旅，包括與一眾奇幻生物於「彌敦道榕樹林蔭」下散步、到「九龍公園」細賞紅鶴及於「諾士佛臺」輕談暢飲等，探秘尖沙咀不為人知的一面。

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置身奇幻世界

由7月5日至31日期間，商場把Vivian天馬行空的幽默畫作立體化，使中庭及場內指定地點成為矚目的幻想空間，更透過AR技術讓您完全置身於Vivian腦海中的奇幻世界，於場內佈置打卡參加IG活動更可贏取豐富禮品。

推廣期間，可於商戶盡享夢幻美食及潮流單品，於場內消費滿指定金額更可入手Mira Place x Vivian Ho限定禮品，延續奇幻旅程。

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▲ （大會提供）

攝影比賽

此外，商場更與FUJIFILM合辦「MIRAcle ARTventure」創意攝影比賽，讓大家發揮天馬行空的創意捕捉心目中的奇幻Mira Place，贏取總值高達2萬元的單反相機及商場現金券。