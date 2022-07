【溫書攻略】英文科溫習雞精懶人包　寫作閱讀4貼士善用2大記憶法

▲ 學博教育英文補習導師Spencer Lam分享英文科溫習方法。

今日Spencer Sir想與大家分享急救方法,幫你最快5小時溫好英文。5年前, 我曾經見過一個最經典的例子,有一位學生拿住一本字典由A到C字母開始背 (astronaut / appearance……) ,但最後都未能取得好成績。

相反,我之前有一個學生叫Ella,她只比平時用少一半時間準備英文,但最後小學英文考試由50分進步到70分。我自己不是一名天才,但用一些特定的考試技巧,都可以短時間英文有明顯進步。

加上,近期很多同學不斷查詢,不知道最後可以如何準備大考學英文,以下將會分享當年我及其他以往英文考得高分考生的成功秘訣,手把手幫你取好成績,即學即升一Grade,最快一星期內衝刺,想在此分享過去我超過5,000名學生英文進步的秘密。

第1個貼士 - Writing寫作

方法1. 每星期睇2篇學生範文

之後分析一下以前考生作文取高分的原因(分開內容 / Language / Organizations 3大部分分析)

*其實每年考評局都會免費分享高分範文(即作文佳作),可以免費獲得,【點擊連結】

如果時間不夠,建議不用狂作文,因為你作一篇前後都1小時。相反,你可以試下溫好作文筆記後,試用2至3題題目 ,花5分鐘自己練好框架,每段大約會寫什麼論點或可以用的例子,再寫主題句。

方法2. 嚴選20句你作文必用到的句式

例如︰It is of paramount importance that 句子 / Participles / 倒裝句

方法3. 除非英文本身全級是頭10名,否則建議大家每 2日做一篇proofreading exercise (坊間都有不少練習)

與坊間不同,Spencer Sir強調英文根基是非常重要的。當然考試時不可能所有作文從文法上都全對的,但亦不要只信神技,我從來無見過有人寫"I is a boy"可以英文Writing作取得好成績。

第2個貼士 - Reading 閱讀

方法1. 記得要計時做Reading

因為Reading好需要計時操卷,去文具店買個計時器,並不是用手機計時,而且要習慣早上做卷,我們的大腦要最少一星期適應考試的節奏。小學英文大多要預留5分鐘最後檢查卷。

方法2. 正確做卷方法(同一卷要做2次)

好多同學仔會問,為什麼要再做多一次?當你再做一次,重點不是提升答對率,反而要更準確知道每種題型及分類,溫筆記,記入錯題簿,令你可以更快找到答案。

貼士︰以Reading為例,文中But後面大多都是有文章重點,較大機會有答案。

第3個貼士 - 善用寫錯題簿

把做錯過的題目,由短期記憶變成長期記憶。寫Error Book非常重要,發覺好多人都唔識整,以為即係等於改正,錯了,這個不是小學英文作文。

嘗試分析你現在做的題目,同前1至2年有無相似 / 不同的地方,唔好只為做而做。消化完之後,你到時做卷就更易靈活應用出來。

Error book錯題簿4大重點︰

1. 你本身錯的答案

2. 正確的答案

3. 錯的原因–如果不明一定要問老師

4. 同之前題目相同 / 不同的地方(因為心理學上,如果可多輸出將學過的技巧應用一次,就由短期記憶變成長期記憶,例如同前一年考的題目的考法好相似)

經常有學生因為粗心大意而失分,為應對這種狀況,其實學生可以用寫錯題簿的方式,每次做錯題目都用筆記記錄,在考試前一日再拿出來複習一次。

但是不要把什麼都放進錯題簿,應該重點記錄失分的原因,例如因為粗心對意,未熟習某方面的知識。之後同學可以按照錯題簿,調整之後的溫習計劃,可能需要優先背單字或可以繼續做卷/練習。

第4個貼士 - 善用高階心理學記憶法

記憶法1. 圖像記憶法 記詞彙

根據心理學不少研究結果,相比起文字,圖像其實更易記,因為大腦更擅長記憶圖像,所以如果在背單字時,把單字都想像成圖像,記憶起來必定事半功倍。

例如︰記"plight 困境"這個生字時,我們可以把p + light 分開理解。

p可以想像成一個倒轉的肥仔,light可以理解成瘦弱的人,然後可以想像一個場景︰瘦弱的人被肥仔壓在身上,這便是困境。

記憶法2. 用記憶宮殿 記複雜概念

所謂的記憶迷宮,是把原本複雜的知識點想像成圖像,再放進一個場景把他們聯繫起來。對比起死背,使用記憶宮殿能將複雜的知識點構成一個完整的系統,使那些知識點不會被輕易忘記。

你可以利用熟悉的地方例如家中的客廳,來溫習寫英文故事的4大元素(起承轉合),再把需要記的概念變成各種圖像,把他們放在想像中的客廳。

過去過千學生用了這些方法,3個月內馬上有進步,特別其中一個學生Alfred,本來老師建議他報考Band 2中學,因為英文成績不理想。用了以上的方法後,他在去年成功入讀港島傳統Band 1名校。希望以上方法都可以幫到大家。

