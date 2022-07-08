【Disney+電影】王丹妮廖子妤開直播盡展默契　為《梅艷芳》闖金像獎打氣

香港電影金像獎頒獎典禮即將於7月17日舉行，憑電影《梅艷芳》獲得最佳女主角及最佳新演員提名的王丹妮（Louise），以及最佳女配角提名的廖子妤（Fish），昨晚出席由Disney+舉辦的IG直播，與線上粉絲見面。

Louise與Fish在直播時，吸引自各地的影迷支持，粉絲大讚Louise和Fish的演技。此外，《逆流大叔》導演陳詠燊亦有觀看直播，並預祝兩位在金像獎收穫豐富。一眾觀眾更為日前生日的Louise送上祝福，令她非常開心，不停對鏡頭向一眾觀眾派心心。

▲ 王丹妮和廖子妤齊IG直播與粉絲交流。

挑戰默契比賽

作為香港年度盛事的香港電影金像獎，一眾演員於紅地氈的爭妍鬥麗絕對是大家必定留意的焦點之一。

兩位演員被問及有關紅地氈的衣着準備及配襯共識，二人同樣表示仍在考慮中，Fish更坦言︰「其實我係一個怯場鬼！對於要行紅地氈都非常緊張，係你哋以為我好淡定！所以仲諗緊到時要點打扮。」

於《梅艷芳》飾演梅艷芳、梅愛芳兩姐妹而成好友的二人，在直播中齊齊用80年代的「講嘢Tone」與大家玩小遊戲，更即席挑戰默契比賽，笑料百出，更一度變成爆料時間，盡顯二人的親密關係。

王丹妮最鍾意自己「為食墨」

當中最爆笑的，莫過於二人指出對方最喜歡自己身體哪個部位，Louise成功估中Fish最欣賞自己的鎖骨和手指，更自爆︰「最鍾意自己嘴唇旁嘅『為食墨』，因為我真係好鍾意食嘢，哈哈！」

當談到對金像獎的期待，王丹妮表示：「由籌備、拍攝，到宣傳，再到今次兩大版本都可以喺Disney+ 上線，對我嚟講係個好深刻嘅旅程，畢竟我係一個新演員，要做女主角，仲要係演梅姐，真係好大使命感。好開心一直都收到各位觀眾嘅支持。」

Louise不忘團隊及好拍檔廖子妤：「希望《梅艷芳》喺金像獎可以得到好成績，亦都希望廖子妤可以拎到女配角獎，因為佢真係演技好好。」

最新影片：Sica訪問

廖子妤大讚台前幕後

至於廖子妤亦稱：「個人獎當然想攞，但更加想Louise同埋套戲都可以得到獎項，因為我哋一眾台前幕後都好畀心機去做。」

她更表示：「如果得到好成績，我哋不如同大家分享吓我哋關於梅姐同埋家姐Ann姐嘅收藏，同大家一齊再次感謝佢哋帶畀我哋嘅一切回憶！仲未睇嘅觀眾快啲去Disney+ 睇，兩大版本都上咗架喇。睇過嘅觀眾可以一睇再睇，欣賞吓我哋一齊努力嘅成果。」