【道路安全】政府擬立法規管車頭電話陣　的士業界料生意受損

▲ 當局建議修例規定司機座椅前不可放置多於兩部電話。（陳永康攝）

運輸及物流局提出4項涉道路安全法例的修訂建議，包括規管司機座椅前或視線範圍內，最多只可放置兩部流動通訊設備。的士業預料將大受修例影響，有業界人士支持建議，認為有助減少交通意外；亦有業界人士認為，當局應進一步規管召喚的士流動應用程式。另外，當局亦建議強制要求所有騎單車人士要佩戴頭盔，同時收緊私家車兒童乘客使用兒童汽車座椅的規定。有關針對單車及私家車兒童乘客規管，詳見：【下一頁】

立法會交通事務委員會本月15日討論提升道路安全的立法建議，運輸及物流局提交的文件列出4項修例建議，包括加強規管司機駕駛時使用流動通訊設備，涉及放置在司機座椅前方、司機可直接或經反射看到的流動通訊設備。當局建議有關設備不可多於兩部，均不可影響或阻礙行車視線，而顯示屏對角長度不可多於18 厘米。當局同時建議修例後採用與現時違反駕駛時手持流動通訊設備的相同罰則。

運輸及物流局解釋，留意到近年有司機於儀錶板上放置多部設備，有市民十分關注有關情況對道路安全的負面影響。當局雖理解司機有獲取導航、實時交通等資訊的實際需要，但有必要進一步作出規管，會取得適當平衡。而運輸署今年5至6月已就修例建議諮詢業界及持份者，他們普遍支持；署方將諮詢道路安全議會和交通諮詢委員會等，目標於明年內向立法會提交修例建議。

不少的士司機會在座位前放置設備用作「接單」及導航，香港的士小巴商總會理事長周國強說，修例建議或對的士司機接生意有些影響，但相信有助減少交通意外，因此支持修例。的士車行車主協會永遠會長吳坤成持開放態度，但認為要減少交通意外不應止於修例。他指出市面上太多良莠不齊的召喚的士程式及群組，部分會不斷跳動或發出聲響，影響司機專注力，當局應作進一步規管。

▲ 不少的士司機會透過手機接單及導航。（梁偉榮攝）

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記者：黃悅晴