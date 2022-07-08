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【3區污水陽性】荃灣浪翠園及帝華軒等　當局派30萬快測包

社會 21:17 2022/07/08

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荃灣浪翠園及帝華軒等污水呈陽性，當局派30萬快測包。（資料圖片）

政府今日（8日）表示，沙田、葵青及荃灣區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約30萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 沙田區 — 水泉澳邨及欣安邨
  • 葵青區 — 長康邨、長青邨、翠怡花園、海欣花園
  • 荃灣區 — 豪景花園、豪景花園依麗小築、麗都花園、浪翠園第一至四期、帝華軒、海雲軒及龍騰閣

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：李榮忠

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