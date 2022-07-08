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【電話騙案】有騙徒偽冒衞生署電話或郵件　衞生署：陌生來電要留意一種字頭

社會 21:51 2022/07/08

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有騙徙偽冒衞生署電話或郵件，衞生署：要留意「+852」陌生來電。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（8日）於社交平台表示，近日收到不少市民查詢，關於收到訛稱衞生署人員的電話或郵件，內容與新冠病毒管制物品、郵寄物品等有關。衞生署提醒市民如收到上述的懷疑虛假電話或郵件，要提高警覺。

防護中心指，詐騙電話或郵件會試圖以其虛假名字及工作編號，進行詐騙；而經查證後，那些電話或郵件並非由衞生署人員發出。

防護中心提醒如接到「+852」字頭的陌生來電，即表示該來電是假扮本地來電，很可能是詐騙電話。市民如收到上述的懷疑虛假電話或郵件，要提高警覺，切勿跟從來電者或寄件人提出的任何指示。

如有任何懷疑，可致電「防騙易」熱線18222查詢或向警方舉報。

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實習記者：何彤茜

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