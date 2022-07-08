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【食物安全】3款希臘進口甜品含除害劑可損甲狀腺　食安中心呼籲停止食用

社會 22:18 2022/07/08

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食物環境衛生署。（資料圖片）

食環署食物安全中心今日（8日）呼籲市民不要食用3款希臘進口甜品，因為有關產品被驗出含有除害劑氯酸鹽，因長期攝入過量的氯酸鹽可能會影響甲狀腺功能，呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用，並提醒業界，如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

有關產品資料如下：

產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Plain 
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日

產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Apple & Cinnamon 
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日

產品名稱：Plant'd Greek Pot Oat - Vanilla
品牌：Dodoni S.A.
來源地：希臘
淨重：350克
總經銷商：JJ Global Sourcing Limited
此日期或之前食用：2022年7月19日

食物安全中心指，接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統（預警系統）的通報，指上述產品被驗出含氯酸鹽，正進行回收。預警系統資料顯示，上述受影響批次產品曾進口本港。中心得悉事件後隨即展開調查，初步發現上述經銷商曾在本地分銷受影響批次的有關產品。

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實習記者：何彤茜

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