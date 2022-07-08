【安倍晉三身亡】兩度任相均以健康理由請辭　飽受潰瘍性大腸炎困擾

▲ 安倍晉三兩度任相均以健康理由辭職，飽受潰瘍性大腸炎困擾。（法新社圖片）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，醫生指安倍頸部有兩個傷口，傷口很深，子彈射中心臟，導致大量出血，延至下午搶救無效身亡，終年67歲（詳情即看【下一頁】）。安倍曾兩度任相，更成為在任時間最長的日本首相，但他飽受潰瘍性大腸炎困擾，兩度任相均以健康理由辭去相位。

安倍晉三中槍一刻

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安倍2006年於自民黨總裁換屆選舉高票當選，以52歲之齡成為第90任日本首相，當時外界期望他可為政府帶來新氣象，惟安倍上台僅一年，自民黨就於參議院選舉慘敗，他其後宣布辭去相位休養身體。

安倍於2012年9月捲土重來再度當選自民黨總裁，並率領自民黨於眾議院選舉大獲全勝。安倍同年12月再度擔任日本首相，成為任期最長的日本首相，可惜2020年9月因潰瘍性大腸炎而提早下台。

根據香港中文大學醫院資料，炎症性腸病（腸炎）可分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎兩大種類，這是一種自體免疫性疾病，即身體免疫系統自我攻擊消化道細胞，患者的消化道會發炎和潰爛。

病徵包括大便帶血和黏液、腹瀉、肚痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患病人士一般需要定期用藥物控制病情，嚴重者更要接受手術治療。

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記者：李榮忠