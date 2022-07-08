  • 29°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 23:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安倍晉三身亡】兩度任相均以健康理由請辭　飽受潰瘍性大腸炎困擾

社會 22:26 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

安倍晉三兩度任相均以健康理由辭職，飽受潰瘍性大腸炎困擾。（法新社圖片）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，醫生指安倍頸部有兩個傷口，傷口很深，子彈射中心臟，導致大量出血，延至下午搶救無效身亡，終年67歲（詳情即看【下一頁】）。安倍曾兩度任相，更成為在任時間最長的日本首相，但他飽受潰瘍性大腸炎困擾，兩度任相均以健康理由辭去相位。

安倍晉三中槍一刻

    點擊圖片放大
    +4
    +3

安倍2006年於自民黨總裁換屆選舉高票當選，以52歲之齡成為第90任日本首相，當時外界期望他可為政府帶來新氣象，惟安倍上台僅一年，自民黨就於參議院選舉慘敗，他其後宣布辭去相位休養身體。

安倍於2012年9月捲土重來再度當選自民黨總裁，並率領自民黨於眾議院選舉大獲全勝。安倍同年12月再度擔任日本首相，成為任期最長的日本首相，可惜2020年9月因潰瘍性大腸炎而提早下台。

根據香港中文大學醫院資料，炎症性腸病（腸炎）可分為克隆氏症及潰瘍性結腸炎兩大種類，這是一種自體免疫性疾病，即身體免疫系統自我攻擊消化道細胞，患者的消化道會發炎和潰爛。

病徵包括大便帶血和黏液、腹瀉、肚痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患病人士一般需要定期用藥物控制病情，嚴重者更要接受手術治療。

最新熱門影片：【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【安倍晉三身亡】日本多名時任或前首相曾遇襲　安倍外祖父亦遭激進分子刺傷
今日 17:42
【安倍晉三身亡】日本多名時任或前首相曾遇襲　安倍外祖父亦遭激進分子刺傷
【安倍晉三不治】日本前首相安倍晉三中槍遇襲死亡　終年67歲
今日 16:52
【安倍晉三不治】日本前首相安倍晉三中槍遇襲死亡　終年67歲
【安倍晉三中搶】東京電視台一度直播輕鬆節目惹熱議　日本網民：我行我素
今日 21:34
【安倍晉三中搶】東京電視台一度直播輕鬆節目惹熱議　日本網民：我行我素

你可能感興趣

【安倍晉三身亡】日本多名時任或前首相曾遇襲　安倍外祖父亦遭激進分子刺傷
今日 17:42
【安倍晉三身亡】日本多名時任或前首相曾遇襲　安倍外祖父亦遭激進分子刺傷
【安倍晉三不治】日本前首相安倍晉三中槍遇襲死亡　終年67歲
今日 16:52
【安倍晉三不治】日本前首相安倍晉三中槍遇襲死亡　終年67歲
【安倍晉三中搶】東京電視台一度直播輕鬆節目惹熱議　日本網民：我行我素
今日 21:34
【安倍晉三中搶】東京電視台一度直播輕鬆節目惹熱議　日本網民：我行我素
安倍晉三 腹瀉 發燒 日本 治療

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
18:50 2022/07/07
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo
今日 10:30
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo