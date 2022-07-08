【跨境貨運】政府巡視陸路口岸檢疫安排　林世雄：爭取提高跨境貨運量

▲ 運輸及物流局局長林世雄（右）今日（8日）在深圳灣口岸聽取檢測承辦商代表，講解快速核酸檢測的安排。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局局長林世雄今日（8日）下午到深圳灣口岸視察，了解陸路跨境貨運運作，及口岸快速核酸檢測安排。

為避免疫情輸入内地，自今年2月28日起，運輸署已在各陸路口岸安排專人，為香港跨境貨車司機進行病毒檢測，測試結果呈陰性的司機方可進入內地。

至今，口岸檢測站已檢測出逾1,200宗初步陽性或不確定個案，減低疫情傳播的風險。

運輸及物流局局長林世雄視察後指，確保陸路跨境貨運暢順，對香港物流業發展、區域物流樞紐地位尤其重要。香港政府感謝中央政府、廣東省和深圳市政府一直以來關心香港社會民生，在疫情防控同時，繼續維持粵港陸路跨境貨運正常運作，保障內地供港物資穩定充足。

他又指，特區政府會繼續採取措施，減低疫情外溢風險。就此，衷心感謝跨境貨運業界配合，緊守崗位，對保障物資穩定供港，發揮重要作用。

運輸及物流局會繼續與內地當局溝通，希望盡快恢復香港跨境貨車司機，直接駛至內地作業點提貨的安排，以提高陸路跨境運輸的貨量和效率。

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記者：陳梓蔚