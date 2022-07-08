  • 29°C
香港時間 : 2022708日 (週五) 23:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跨境貨運】政府巡視陸路口岸檢疫安排　林世雄：爭取提高跨境貨運量

社會 22:27 2022/07/08

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

運輸及物流局局長林世雄（右）今日（8日）在深圳灣口岸聽取檢測承辦商代表，講解快速核酸檢測的安排。（政府新聞處圖片）

運輸及物流局局長林世雄今日（8日）下午到深圳灣口岸視察，了解陸路跨境貨運運作，及口岸快速核酸檢測安排。

為避免疫情輸入内地，自今年2月28日起，運輸署已在各陸路口岸安排專人，為香港跨境貨車司機進行病毒檢測，測試結果呈陰性的司機方可進入內地。

至今，口岸檢測站已檢測出逾1,200宗初步陽性或不確定個案，減低疫情傳播的風險。

運輸及物流局局長林世雄視察後指，確保陸路跨境貨運暢順，對香港物流業發展、區域物流樞紐地位尤其重要。香港政府感謝中央政府、廣東省和深圳市政府一直以來關心香港社會民生，在疫情防控同時，繼續維持粵港陸路跨境貨運正常運作，保障內地供港物資穩定充足。

他又指，特區政府會繼續採取措施，減低疫情外溢風險。就此，衷心感謝跨境貨運業界配合，緊守崗位，對保障物資穩定供港，發揮重要作用。

運輸及物流局會繼續與內地當局溝通，希望盡快恢復香港跨境貨車司機，直接駛至內地作業點提貨的安排，以提高陸路跨境運輸的貨量和效率。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【政府換屆】運輸及物流局長林世雄發表上任後首篇網誌　冀提升香港國際航運中心地位
12:05 2022/07/02
【政府換屆】運輸及物流局長林世雄發表上任後首篇網誌　冀提升香港國際航運中心地位
【交通創科】運輸署最快2個月後向車主發隧道繳費貼　港鐵將於車站裝物體偵測系統
16:34 2022/07/06
【交通創科】運輸署最快2個月後向車主發隧道繳費貼　港鐵將於車站裝物體偵測系統
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈
13:16 2022/07/07
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈

你可能感興趣

【政府換屆】運輸及物流局長林世雄發表上任後首篇網誌　冀提升香港國際航運中心地位
12:05 2022/07/02
【政府換屆】運輸及物流局長林世雄發表上任後首篇網誌　冀提升香港國際航運中心地位
【交通創科】運輸署最快2個月後向車主發隧道繳費貼　港鐵將於車站裝物體偵測系統
16:34 2022/07/06
【交通創科】運輸署最快2個月後向車主發隧道繳費貼　港鐵將於車站裝物體偵測系統
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈
13:16 2022/07/07
【道路安全】試驗紅光投射過路裝置　運輸署：希望「低頭族」多個機會留意交通燈
病毒檢測 口岸 深圳灣 疫情 貨運量 運輸 社會民生

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
16:27 2022/07/07
【早洩問題】男性超過2分鐘才射精不算早洩　醫生教6招延長時間：看AV反給壓力
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
18:50 2022/07/07
【世界首富】馬斯克去年11月與下屬誕雙胞胎　同年12月前女友誕B女共育9孩
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo
今日 10:30
【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏？　傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo