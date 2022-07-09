【大灣區航空】首航7月23日飛往曼谷　美麗華8日連住宿套票人均2599起

▲ 大灣區航空7月23日首航，飛往泰國曼谷。（資料圖片）

籌備2年，大灣區航空敲定本月23日首航，當日下午由本港往泰國曼谷，其後逢周三、六均設來回航班。灣航初期跟旅行社合作，推售套票，其中曼谷8天團來回機票連酒店，最平每人2,599元起。

營銷套票的美麗華旅遊總經理李振庭認為，灣航定價介乎廉航與傳統航空公司之間，在不少航空公司「縮班」情況下，有利搶佔廉航及年輕客市場，有意慾日後加大合作。

受疫情影響，大灣區航空的首航日期拖延多次，終宣布本月23日啟航赴泰國曼谷。灣航昨日回覆指，7月23日起每周提供2班往返泰國曼谷的航班，逢周三及周六由香港出發，現時乘客已可透過旅行社購票。至於日後會否開拓其他航點？灣航表示，仍在與各國民航部門申請營運許可，當有關申請確定後便會作出公布。

美麗華旅遊目前正跟大灣區航空合作，推出曼谷8天團，套票包括經濟艙來回機票一張，以及7晚酒店住宿連酒店早餐，但不包返港檢疫酒店。按曼谷各酒店級數，套票票價亦有差異，最平入住曼谷盛泰樂水門酒店，7月出發一人2,599元起；最貴入住曼谷喜來登蘇坤逸大酒店，7月出發一人6,999元起。美麗華提醒旅客，套票為最少2位成人成行，客人需自行預訂回港強制檢疫酒店最少7晚。

美麗華旅遊總經理李振庭指出，灣航定價介乎廉航與一般航空公司之間，在不少航空公司縮減航班的情況下，過去喜愛乘搭廉航的旅客選擇減少，大灣區航空的出現，正好吸納這些客人。他續指，「對於短途東南亞旅客來說，機上服務並非首要考慮，價錢平才是優先，所以大灣區航空定位適合。」

他又指，大灣區航空取得的航權不乏東南亞國家，在價錢相宜，航點適合的情況下，未來有意加大雙方合作，「多個選擇總是好多，但有多好，就要看它的發展速度了。」

香港旅遊促進會總幹事崔定邦認為，現階段大灣區航空飛機不多，啟航對本港旅遊業影響輕微。惟他認為，大灣區航空的投資者有財力，相信只要一通關，就能迎來急速發展，屆時旅客就能多個選擇。

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記者：陳梓蔚