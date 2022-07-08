【強制檢測】65處所納強檢 涉愉景新城、Mango Tree、 上海姥姥等分店（附名單）
社會 22:54 2022/07/08
本港第五波疫情持續，政府公布最新65個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月10日之前完成檢測。須強檢處所包括4間食肆。
7月2至7月8日曾身處以下地點超過兩小時：
- 土瓜灣傲雲峰 2 座
- 筲箕灣筲箕灣道 142-146 號高望大樓
- 北角七姊妺道28 號富家閣
- 大圍顯徑邨顯德樓
- 荃灣愉景新城 6 座
- 大埔海寶花園 D 座
- 觀塘鯉安苑鯉欣閣
- 長沙灣集輝街 2-8 號耀輝大廈
- 半山區干德道36 號慧明苑 2 座
- 天水圍天恒邨恒富樓
- 大埔太和邨麗和樓
- 紅磡紅磡邨紅曜樓
- 九龍灣啟泰苑啟勳閣
- 將軍澳日出康城領峯 8 座 (左翼及右翼)
- 大圍金獅花園 1 期金麗閣
- 沙田偉華中心 1 座
- 東涌東環 5B 座
- 屯門龍門居 5 座
- 屯門慧豐園 1 座
- 銅鑼灣富明街 2-6 號寶明 大廈
- 深井縉皇居 1 座
- 紅磡家維邨家盛樓
- 鰂魚涌基利路 9 號太明樓
- 將軍澳海翩滙 1 座
- 薄扶林置富花園富澤苑
- 將軍澳廣明苑廣新閣
- 沙田水泉澳邨樂泉樓
- 天水圍天逸邨逸濤樓
- 觀塘安達邨禮達樓
- 葵涌麗瑤邨富瑤樓
- 馬鞍山富寶花園 11 座
- 青衣長青邨青松樓
- 荃灣灣景花園 3 座
- 荃灣綠楊新邨 C 座
- 屯門欣田邨俊田樓
- 屯門湖景邨湖月樓
- 大埔富亨邨亨耀樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 鴨脷洲利東邨東茂樓
- 大埔廣福邨廣祐樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 青衣長安邨安湄樓
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 沙田碩門邨豐碩樓
- 大埔寶湖花園 D 座
- 元朗朗屏邨悅屏樓
- 筲箕灣興東邨興康樓
- 樂富杏林街 23 號康強苑
- 葵涌石蔭東邨蔭興樓
- 粉嶺華明邨頌明樓
- 馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣
- 粉嶺嘉福邨福樂樓
- 柴灣康翠臺 2 座
- 北角木星街 18 號縉景臺 1 座
- 牛池灣瓊山苑瓊瑛閣
- 鑽石山宏景花園 3 座
- 屯門建生邨樂生樓
- 屯門寶田邨 2 座
- 油塘油麗邨智麗樓
- 東涌逸東(一)邨迎逸樓
其他處所特定時間請看此：
- 仁濟醫院地區支援中心 (大埔) 大埔太和邨福和樓地下 101, 108 及 117-124 室
- Mango Tree 尖沙咀圓方金區 2 樓 2032 號鋪
- 牛角次男坊 牛頭角淘大商場 1 期地下 G143-162 號鋪
- 意樂餐廳 將軍澳東港城 1 樓 188 號 鋪
- 上海姥姥 九龍灣德福廣場 2 期 5 樓 528-529 號鋪
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責任編輯：李榮忠