【強制檢測】65處所納強檢　涉愉景新城、Mango Tree、 上海姥姥等分店（附名單）

▲ 65處所納強檢，涉愉景新城、Mango Tree、 上海姥姥等分店。（陳國峰攝）

​​​​​本港第五波疫情持續，政府公布最新65個處所納入強制檢測公告，指明任何曾於以下指明期間及時段身處指明地點的人士，須於7月10日之前完成檢測。須強檢處所包括4間食肆。

7月2至7月8日曾身處以下地點超過兩小時：

土瓜灣傲雲峰 2 座

筲箕灣筲箕灣道 142-146 號高望大樓

北角七姊妺道28 號富家閣

大圍顯徑邨顯德樓

荃灣愉景新城 6 座

大埔海寶花園 D 座

觀塘鯉安苑鯉欣閣

長沙灣集輝街 2-8 號耀輝大廈

半山區干德道36 號慧明苑 2 座

天水圍天恒邨恒富樓

大埔太和邨麗和樓

紅磡紅磡邨紅曜樓

九龍灣啟泰苑啟勳閣

將軍澳日出康城領峯 8 座 (左翼及右翼)

大圍金獅花園 1 期金麗閣

沙田偉華中心 1 座

東涌東環 5B 座

屯門龍門居 5 座

屯門慧豐園 1 座

銅鑼灣富明街 2-6 號寶明 大廈

深井縉皇居 1 座

紅磡家維邨家盛樓

鰂魚涌基利路 9 號太明樓

將軍澳海翩滙 1 座

薄扶林置富花園富澤苑

將軍澳廣明苑廣新閣

沙田水泉澳邨樂泉樓

天水圍天逸邨逸濤樓

觀塘安達邨禮達樓

葵涌麗瑤邨富瑤樓

馬鞍山富寶花園 11 座

青衣長青邨青松樓

荃灣灣景花園 3 座

荃灣綠楊新邨 C 座

屯門欣田邨俊田樓

屯門湖景邨湖月樓

大埔富亨邨亨耀樓

大埔寶雅苑家和閣

鴨脷洲利東邨東茂樓

大埔廣福邨廣祐樓

觀塘安泰邨智泰樓

青衣長安邨安湄樓

將軍澳裕明苑裕昌閣

沙田碩門邨豐碩樓

大埔寶湖花園 D 座

元朗朗屏邨悅屏樓

筲箕灣興東邨興康樓

樂富杏林街 23 號康強苑

葵涌石蔭東邨蔭興樓

粉嶺華明邨頌明樓

馬鞍山錦鞍苑寶鞍閣

粉嶺嘉福邨福樂樓

柴灣康翠臺 2 座

北角木星街 18 號縉景臺 1 座

牛池灣瓊山苑瓊瑛閣

鑽石山宏景花園 3 座

屯門建生邨樂生樓

屯門寶田邨 2 座

油塘油麗邨智麗樓

東涌逸東(一)邨迎逸樓

其他處所特定時間請看此：

仁濟醫院地區支援中心 (大埔) 大埔太和邨福和樓地下 101, 108 及 117-124 室

Mango Tree 尖沙咀圓方金區 2 樓 2032 號鋪

牛角次男坊 牛頭角淘大商場 1 期地下 G143-162 號鋪

意樂餐廳 將軍澳東港城 1 樓 188 號 鋪

上海姥姥 九龍灣德福廣場 2 期 5 樓 528-529 號鋪

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責任編輯：李榮忠