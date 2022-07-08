【學生投訴】柴灣中學男教師涉對男學生行為不當　教育局及校方接獲舉報

柴灣一間中學疑爆出教師不當行為，有學生及舊生指控一名男教師，涉嫌對男學生作出不當行為，並已向教育局作出舉報。教育局表示，局方和學校均接獲舉報，會按校本機制展開獨立調查，局方要求學校嚴肅跟進和徹查事件。

有指舉報內容涉及學校一名男教師，對男學生作出不當行為。教育局表示接獲舉報信件，已聯絡有關學校了解詳情，學校亦接獲相關舉報，會按校本機制展開獨立調查，之後會向局方提交報告。局方稱指已要求學校嚴肅跟進和徹查事件，並會詳細審視調查結果及採取適切行動。

據了解，涉及的學校是位於柴灣張振興伉儷書院，亦有舊生投訴涉事男教師有不當行為。張振興伉儷書院成立於1971年，是柴灣區第一所中學，該校創始時是一所男校，曾經在1986至87年間開始，在中六及中七預科班級招收女生，但隨著中學文憑試開始後，在2011至2012年後停收女生。

根據校方資料，已經教育局正式批准，由2021至22年度下學年起轉為男女校，中一學位將可供男生及女生報讀，並將逐年推展至更高級別。

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責任編輯：TOPick港聞組