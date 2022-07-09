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【道路安全】政府擬立法規管踩單車要戴頭盔　7歲以下坐私家車或強制坐兒童椅

社會 00:00 2022/07/09

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（資料圖片）

運輸及物流局提出4項涉道路安全法例的修訂建議，包括規管司機座椅前或視線範圍內，最多只可放置兩部流動通訊設備。的士業預料將大受修例影響，有業界人士支持建議，認為有助減少交通意外；亦有業界人士認為，當局應進一步規管召喚的士流動應用程式。另外，當局亦建議強制要求所有騎單車人士要佩戴頭盔，同時收緊私家車兒童乘客使用兒童汽車座椅的規定。有關車頭「電話陣」規管，詳見：【下一頁

當局建議強制所有騎單車、三輪車和多輪車的人士、三輪車及多輪車的乘客、電單車側車的乘客要佩戴頭盔。運輸及物流局指出，自2020年起，涉單車的意外數字有上升趨勢，而警務處針對單車意外的研究發現，2020年涉有關意外的死亡及重傷人士，近9成沒有戴單車頭盔。當局建議如違反規則最高可被罰款2,000元。

當局亦決定收緊使用兒童汽車座椅的規定，私家車內7歲或以下的兒童乘客，除非身高已達1.35米，否則必須使用兒童汽車座椅；又建議將強制安裝安全帶的要求，涵蓋至新登記的私家小巴和貨車後排乘客座位、公共巴士及私家巴士的所有乘客座位，及特別用途車輛的司機和乘客座位。如有關座位已裝設安全帶，乘客必須佩戴。而所有提供學生服務的車輛，建議必須在2025年1月1日前，在所有乘客座位安裝安全帶。

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記者：黃悅晴

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