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【日本開關】縱橫遊推日本九州環島8天團　最平19,888元可出發【附行程】

社會 10:48 2022/07/09

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縱橫遊推日本九州環島8天團，最平19,888元可出發。（縱橫遊圖片）

日本上月起，恢復接待外國旅行團，香港入境者毋須出示疫苗接種證明，亦獲豁免入境檢測及隔離。縱橫遊再推出新的日本旅行團行程，九州環島、經鹿兒島宮崎別府熊本，8天旅行團，連回程檢測及7天檢疫酒店費用每人團費23,888元（詳情即看：【下一頁】）。

旅行團計劃由8月4日至10月29日逢星期四出發，若成團即可出發，而若自訂隔離酒店，團費只須19,888元。

當中行程包括：

  • 福岡：新地標Lalaport(1:1GUNDAM)、柳川水鄉
  • 熊本：熊本城、阿蘇火山、草千里
  • 宮崎：5星喜來登、高千穗峽谷
  • 大分：極上洲際溫泉、金鱗湖、湯布院
  • 鹿兒島：櫻島火山、仙嚴園

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責任編輯：李榮忠

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