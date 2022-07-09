【第五波疫情】今日新增2,995宗確診個案　本地感染佔2,791宗【不斷更新】

▲ （湯致遠攝）

本港疫情回升，確診宗數持續逾二千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席政府疫情記者會。

本港今日新增2,995宗確診個案，本地感染佔2,791宗，另有204宗輸入個案。本港沒有新增死亡個案。

【16:40】加強院舍病人出院檢測安排

李立業指，醫管局有最新的出院安排，今日起加強院舍病人出院檢測安排，如果臨床適合出院，出院前核酸檢測，確保康復及不具傳染性才回到院舍，加強保護院舍、長者以及其他人士，呼籲未完成接種院舍人士盡快接受疫苗檢測。

【16:39】

香港佛教醫院護養病房再多2名男病人確診，分別為57及55歲，已轉介黃大仙醫院接受治療，累計16人中招，以及4名職員。博愛醫院田家炳再有確診， 60人須檢測，兩名確診轉送屯門醫院，有2名病人以及4名員工確診。

【16:38】新增16宗懷疑BA.4或BA.5個案

本港今日新增16宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中7宗源頭不明。

【16:35】新增4間院舍出現個案

本港今日新增4間院舍出現個案：

東華三院馬李示聘安老院，1名院友確診，2名同房人士需檢疫

鳳溪護理安老院護理部，1名工作人員，5人需要檢疫

靈實翠林智樂居，有4名院友及1名工作人員確診，35名院友需要檢疫

香港心理衛生會艾齡樓，有一名院友確診，7名同房人士需檢疫

【16:32】21宗在離開檢疫酒店後發現

204宗輸入個案中，有21宗在離開檢疫酒店後發現，大部分個案為高CT值，相信為復陽個案。

【16:30】

李立業指，醫管局目前有18名危殆病人及22名嚴重的新冠病人，昨日沒有新增死亡個案。

【新冠肺炎】港大專家孔繁毅倡加快檢測時間 同意維持現有社交距離措施，詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick港聞組