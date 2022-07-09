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【3區污水帶毒】涉黃大仙及深水埗多個屋苑　當局派29萬個快速測試包

社會 16:50 2022/07/09

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本港今日新增2,995宗確診個案。（陳國峰攝）

本港今日新增2,995宗確診個案，本地感染佔2,791宗，另有204宗輸入個案。本港沒有新增死亡個案。

政府今日（9日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。
 
因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約29萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：
 

  • 離島區 — 逸東（一）邨及逸東（二）邨
  • 黃大仙區 — 黃大仙下邨（二區）及竹園南邨
  • 深水埗區 — 南山邨、大坑東邨及富昌邨

政府提醒使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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責任編輯：TOPick港聞組

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