【離港檢測】深圳灣口岸離境人數料增加　周內推口岸核酸檢測網上預約　

▲ 政府料經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。（陳靜儀攝）

政府今年三月起實施特別檢測安排，要求由香港前往內地的人士在離境前，於陸路出入境管制站進行額外的免費快速核酸檢測，同時必須取得陰性檢測結果，方可繼續行程。

當局今日（9日）深夜公布，預料深圳灣口岸離境人流會增加，同時增加口岸快速核酸檢測能力，政府預計周內推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統，以便利離港旅客計劃行程，同時呼籲過關旅客在網上預約安排推出前，避免於最繁忙時段過關，以免因大量旅客聚集而需長時間等候。

政府指隨著深圳健康驛站的每日名額於7月8日增加，並設有額外的「人文關懷通關」名額供特定群組申請，經深圳灣口岸離境前往深圳的人流陸續上升。當局根據預計旅客數量，安排檢測承辦商增加檢測儀器和人手，目前口岸檢測能力足以應付整體每日過關旅客數量。

不過在繁忙時段，旅客會因人流需時消化而輪候頗長時間，而深圳灣口岸亦未有足夠地方可供輪候，令致部分旅客需要於口岸戶外地方等候。

為了便利旅客預先安排行程，有序地經深圳灣口岸離境，政府正就推出口岸離境特別核酸檢測網上預約系統作相關準備，預計可周內推出，最新的預約安排如下：

旅客需要先取得深圳健康驛站名額

然後經網上預約系統預約需要過關當天的特別核酸檢測時段

旅客必須按預約時段到深圳灣口岸進行特別核酸檢測

未有預約的旅客將不獲准進入口岸進行核酸檢測及過關手續

當局相信有關安排將有助進一步縮短特別檢測程序所需時間，減少旅客於口岸長時間輪候的情況。

現時深圳灣口岸的旅客清關服務時間為每日上午9時至晚上8時，免費提供的特別核酸檢測服務時間則為上午8時至晚上6時30分。按最新的過關人流作估算，旅客在最繁忙時段約需3小時進行特別核酸檢測，而在非繁忙時段則一般約需兩小時。



為避免口岸過度擠擁，政府呼籲相關旅客避免在早上9時至中午最繁忙的時段前往深圳灣口岸過關，將會定時公布深圳灣口岸每日的最繁忙時段及預計輪候時間，供旅客參考。在落實上述預約安排前，如出現口岸人流過多的情況，政府會考慮採取適當的人流管制措施。

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責任編輯：伍瑋瑋