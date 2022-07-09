【生命戰士】11歲奕彤心肌炎留院1個月終回家　內臟機能大致回復雙腳神經需時復原

▲ 11歲蕭奕彤心肌炎留院1個月，昨日（8日）終於回家了！

本港11歲女童蕭奕彤曾接種第二針疫苗，3周後心口痛入住兒童醫院，確診出現心肌炎，要入住ICU，女童的姨姨不時在社交平台報告奕彤的情況，今日（9日）女童的姨姨宣布了好消息，奕彤留院1個月，昨日終於回家了，她更轉告奕彤向一直關心她的網民的說話「你哋唔使擔心我」，感恩大家為她集氣。

11歲女童確診患心肌炎

上月，女童姨姨在facebook專頁「地上媽媽」發帖文，指11歲姨甥女蕭奕彤於6月8日確診患有心肌炎入住了兒童醫院，需入住深切治療部，家人盼大眾為小女孩集氣，事件讓很多網民關注，今天（9日）的最新帖文中，姨姨提及奕彤回家了。家人於昨日（8日）接到醫生的通知，奕彤可以離開醫院回家去，剛好入院一個月，家人心情跟奕彤一樣，來回地獄又折返人間。帖文附有一張照片，見奕彤坐著輪椅跟親友擁抱。

現在，她的內臟機能大致回復，惟雙腳因術後神經需要較長時間復原，所以暫時也會以輪椅代步，仍需持續鍛鍊，強化腿部肌肉。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

留院1個月終回家

家人提及整月入院發生的經歷，直言當奕彤從昏睡中醒來時，感覺身體在一夜間變得支離破碎，被固定在病床上不能動彈。加上藥物影響，她前段時間是迷迷糊糊和情緒波動。幸得家人、醫生、護士、心理學家、物理治療師、職業治療師、言語治療師、臨床心理學家、紅十字會的老師等悉心照料下，她逐步從疑惑、抗拒、走到明白，接受，然後學會劫後餘生的感恩。

最新影片︰

11歲蕭奕彤一直在兒童醫院接受治療，她某天在深切治療部向媽媽分享病房發生的事及所感受所想，當時媽媽遲遲未能進到病房探望，原來病房正圍滿了醫生護士搶救鄰床小朋友的生命。奕彤憂心忡忡，跟媽媽說︰

我終於知道點解啲人唔識得我都會擔心我，同我打氣，我依家都好擔心嗰個小朋友。

感恩大眾打氣

家中有感這段經歷會是奕彤一生中重要的成就，在病房的所見所聞，所思所想也會是她重要的一課。而對於大眾的支持，家人非常感恩，奕彤心領神會並想我轉告大家︰

我已經好返好多，連醫生都話我快，你哋唔使擔心我。

姨姨亦有感，在兒童醫院進進出出的期間，發現有很多為生命而戰的小勇士和其家人在打拼，願祝福可以延續，奇蹟每天上演。「奕彤的消息更新也會告一段落，謝謝大家這個月以來的守望。」

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰顏紫燕