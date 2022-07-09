【安倍晉三身亡】送醫堅持5小時妻終趕到後8分鐘亡　網友：定是為了等夫人

▲ 送醫急救堅持5小時妻終趕到後8分鐘亡，網友：定是為了等夫人。（網上圖片）

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，醫生指安倍頸部有兩個傷口，傷口很深，子彈射中心臟，導致大量出血，送醫急救約5小時，延至下午搶救無效身亡，終年67歲（詳情即看【下一頁】）。

根據日本Smart Flash報導，與安倍結婚35年的妻子安倍昭惠在收到消息後，昨日（8日）上午11點多從東京澀谷住宅出發，下午3點20分抵達京都車站後，改搭乘近鐵特急奈良綫，幾經轉車後終於下午4點55分趕到奈良縣立醫科大學醫院。

經歷5小時的車程，不料只來得及見安倍最後一面，據日媒報導，由安倍妻子趕到醫院，與安倍見面後，只相隔才約8分鐘，院方就正式確認安倍死亡。

安倍昭惠是日本最大的糖果和巧克力製造商「森永製菓」集團總裁松崎昭雄的千金，結婚35年無子女，恩愛依然，安倍晉三更曾分享婚姻之道：「家庭幸福的秘訣就是向妻子投降！」

據日媒報導，安倍昭惠希望早日將安倍遺體帶回家，因此完成司法解剖後今天凌晨已離開奈良，近中午將送到他於東京澀谷區的家，葬禮將於7月12日舉行。

消息讓不少網友心疼，網友到其妻社交平台悼念：

一定是為了等夫人，留下最後一口氣

看了心裡太難過了又心酸，願逝者安息，生者節哀

昭惠夫人進入醫院8分鐘後就宣告身亡，一定是在等昭惠夫人，看了真的好難過

真的很讓人捨不得

他們夫妻感情這麼好，實在無法想像昭惠夫人現在的情況

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記者：李榮忠