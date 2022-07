【MIRROR演唱會】7字回應Ian鬧脾氣被雪藏傳聞　花姐就私追問題發帖：俾啲空間我哋

▲ 7字回應Ian鬧脾氣被雪藏傳聞,花姐再就鏡粉私追問題發帖。

即將在月底舉行首個紅館演唱會的人氣男團MIRROR,近日積極為演出進行綵排,但卻因為「私追」問題,經理人花姐(黃慧君)忍不住在IG開腔要求私追粉私給他們留空間作排練。而就著MIRROR成員Ian(陳卓賢)疑因鬧脾氣被雪藏一事,花姐則以7字回應。

萬眾期待的MIRROR演唱會將於本月底於紅館舉行,終於齊人的12子近日已經開始為團體表演部份密鑼緊鼓地排練。

最新影片推介:靚太廚房

而經常被「私追」問題纏擾的MIRROR,在綵排期間亦因為私追問題,影響排練進度。由於綵排的時間緊逼,經理入花姐為了事情著想,再次在IG限時動態就著私追問題發文:

MIRROR呢段時間正專心綵排演唱會,但因為私追問題,於是我哋要不停轉地方綵排。MIRROR一直感激大家支持,但亦希望你哋可以俾啲空間我哋,更加唔希望因為你哋係綵排地方聚集,而造成其他人不便。

回應雪藏傳聞

昨日(8日)有報導指MIRROR成員Ian,疑因多次鬧脾每而被雪藏,有指MIRROR拍攝《WARRIOR》MV時,Ian發現隊友不小心拿了他的服裝並穿上身,當時甚為不滿的他更在拍攝完成後把服裝掟在地上,由工作人員善後。更傳出Ian掟歌衫一事觸動高層,要花姐代Ian向高層道歉。

【MIRROR成員】陳卓賢被公司半雪藏? 傳Ian發脾氣不滿公司偏心Anson Lo

另外又傳出Ian在拍攝訂情劇《無限斜棟有限公司》時,曾與女友Amy(盧慧敏)在片場有激烈爭執,爆料人指Ian與Amy走進化妝間並把當中的所有人趕走,二人的爭吵聲更大聲得連化妝間外的人也聽到。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Ian的粉絲曾在花姐的Instagram帖文留言追問Ian何時推出新歌,又有指Ian感到自己被公司冷待。皆因他自去年9月推出的《搞不懂》(acoustic version)後,相隔大半年才於今年情人節推出《留一天與你喘息》,以及5月初的《Got U》。

【性格巨星】Ian傳發藝術家脾氣驚動高層 一文盡睇圈中「太有性格」遭雪藏藝人

而姜濤、Anson Lo與Ian等同樣有獨唱歌曲,有指Ian不滿公司把資源集中姜濤、Anson Lo,自己的宣傳就被比下去。

傳因為種種的「不合作行為」,令Ian在紅館騷前被公司判以「半雪藏」,只為不影響團體工作。他更被指因待人處事態度而被刪減在《季前賽》戲份,失去男一之位並改由隊友呂爵安(Edan)擔正。

對於各種傳聞,花姐僅以七字回應:「唔係事實,無回應。」而Ian則在IG分享英文語錄:「You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined.(你不會一直保持動力,所以你必須學會自律)」。