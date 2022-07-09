【MIRROR演唱會】7字回應Ian鬧脾氣被雪藏傳聞　花姐就私追問題發帖：俾啲空間我哋

▲ 7字回應Ian鬧脾氣被雪藏傳聞，花姐再就鏡粉私追問題發帖。

即將在月底舉行首個紅館演唱會的人氣男團MIRROR，近日積極為演出進行綵排，但卻因為「私追」問題，經理人花姐（黃慧君）忍不住在IG開腔要求私追粉私給他們留空間作排練。而就著MIRROR成員Ian（陳卓賢）疑因鬧脾氣被雪藏一事，花姐則以7字回應。

萬眾期待的MIRROR演唱會將於本月底於紅館舉行，終於齊人的12子近日已經開始為團體表演部份密鑼緊鼓地排練。

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而經常被「私追」問題纏擾的MIRROR，在綵排期間亦因為私追問題，影響排練進度。由於綵排的時間緊逼，經理入花姐為了事情著想，再次在IG限時動態就著私追問題發文：

MIRROR呢段時間正專心綵排演唱會，但因為私追問題，於是我哋要不停轉地方綵排。MIRROR一直感激大家支持，但亦希望你哋可以俾啲空間我哋，更加唔希望因為你哋係綵排地方聚集，而造成其他人不便。

回應雪藏傳聞

昨日（8日）有報導指MIRROR成員Ian，疑因多次鬧脾每而被雪藏，有指MIRROR拍攝《WARRIOR》MV時，Ian發現隊友不小心拿了他的服裝並穿上身，當時甚為不滿的他更在拍攝完成後把服裝掟在地上，由工作人員善後。更傳出Ian掟歌衫一事觸動高層，要花姐代Ian向高層道歉。

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另外又傳出Ian在拍攝訂情劇《無限斜棟有限公司》時，曾與女友Amy（盧慧敏）在片場有激烈爭執，爆料人指Ian與Amy走進化妝間並把當中的所有人趕走，二人的爭吵聲更大聲得連化妝間外的人也聽到。

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Ian的粉絲曾在花姐的Instagram帖文留言追問Ian何時推出新歌，又有指Ian感到自己被公司冷待。皆因他自去年9月推出的《搞不懂》（acoustic version）後，相隔大半年才於今年情人節推出《留一天與你喘息》，以及5月初的《Got U》。

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而姜濤、Anson Lo與Ian等同樣有獨唱歌曲，有指Ian不滿公司把資源集中姜濤、Anson Lo，自己的宣傳就被比下去。

傳因為種種的「不合作行為」，令Ian在紅館騷前被公司判以「半雪藏」，只為不影響團體工作。他更被指因待人處事態度而被刪減在《季前賽》戲份，失去男一之位並改由隊友呂爵安（Edan）擔正。

對於各種傳聞，花姐僅以七字回應：「唔係事實，無回應。」而Ian則在IG分享英文語錄：「You won't always be motivated, so you must learn to be disciplined.（你不會一直保持動力，所以你必須學會自律）」。