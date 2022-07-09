【封區檢測】政府觀塘安泰邨盛泰樓　何文田愛民邨昭民樓發現6宗陽性檢測個案

▲ （陳國峰攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】圍封觀塘安泰邨盛泰樓

政府自下午5時起圍封觀塘安泰邨盛泰樓，目標是在明日（10日）上午約9時完成此行動，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測。

【10:05】何文田愛民邨昭民樓沒有發現任何未進行強制檢測人士

政府共檢查了約310名受檢人士的檢測報告，沒有發現任何未進行強制檢測人士。

【07:51】何文田愛民邨昭民樓發現6宗陽性檢測個案

何文田愛民邨昭民樓共有約1,250人接受了檢測，當中共發現6宗陽性檢測個案。衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府將會向該名人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中38戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：李榮忠