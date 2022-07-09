【世界運動會】劉慕裳首日出戰空手道摘銅　為港隊「開齋」　

▲ 劉慕裳首日出戰摘銅，為港隊「開齋」。（劉慕裳Facebook）

世界運動會2022於昨日（8日）在美國阿拉巴馬州伯明翰市正式開幕，港隊空手道代表劉慕裳代表港隊率先出戰，並在女子個人形奪得銅牌，為港隊取得在今屆世運會首面獎牌及港隊首面空手道獎牌，奪得歷年來第5面獎牌。

首個參加世界運動會的香港空手道代表的劉慕裳，在今屆賽事被編入A組，並在分組賽錄得兩勝一負，晉身四強後面對「一姐」西班牙的珊齊絲，結果取得25.66分、1.26分之差落敗，轉戰銅牌戰。

最終劉慕裳在銅牌戰面對世界排名第12位意大利的卡莎莉，成功以北谷屋良公相君應戰並獲得26.28分，首戰世運會就取得銅牌。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄祝賀劉慕裳在世運會女子個人形賽事中奪得銅牌。楊潤雄指，劉慕裳近年在國際賽事表現優異，今次憑藉了傑出表現在世運會勇奪銅牌，「我們感到欣喜和驕傲。我亦祝願香港運動員在世運會其他項目表現出色。」

2022年世運會設有33個項目，香港共有17位運動員參加8個運動項目。

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記者：李榮忠