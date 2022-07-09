【童時愛上你】與張振朗戲內戲外好兄弟　關曜儁：每場戲大家都傾點演

高海寧、張振朗、陳展鵬、糖妹（黃山怡）、胡楓、袁文傑、楊卓娜等參演TVB劇《童時愛上你》，在昨晚（7月9日）播出第10集，重點落在Ding哥（張振朗飾）及爆基（關曜儁飾）兩兄弟溫情上。

劇情講到Ding哥以為爆基偷電話，破口大罵兼怒摑了爆基一巴，兄弟反目收場；後來Ding哥發現自己誤會了細佬，兩人在拜祭父母時，Ding哥向爆基道歉。

但爆基反過來打了他一拳並揚言要斷絕兄弟關係，Ding哥即激動回應：「你唔係我細佬你得咩？我都想你啱番一次畀我睇，我有冇講過唔要你呢個細佬吖？我得番你一個親人咋…」

最終兩兄弟大和解，跪在墳前對着亡父亡母道歉兼承諾照顧彼此，爆基就像小朋友般攬實Ding哥爆喊，洋蔥指數爆錶。

任健身教練

關曜儁（Leo）於2015年投考藝訓班入行，去年憑《陀槍師姐2021》Hang基一角為人熟悉，今次在《童時愛上你》戲份頗重。

Leo與振朗在劇中的兄弟情相當感人，而其實現實中兩人亦是「真．兄弟」，Leo曾為振朗擔任健身教練、二人因而結緣，Leo年初向女友求婚時，振朗亦有趕赴現場撐兄弟，足見他們感情要好。

提到今次與好兄弟振朗合作，Leo坦言雖然過癮，但同時亦大有壓力，他說：「佢每件事都想做到好好，同埋佢係一個好鍾意傾戲嘅人，傾親戲冇一個鐘都落唔到樓，感受到佢對演戲真係好有熱誠，感染到我都唔可以馬虎。」

感謝振朗幫助

Leo續指在振朗身上學到不少東西，並感激振朗幫助他揣摩角色：「每場戲都會傾大家點演，就算見唔到面都會用電話傾，佢仲幫我分析個角色點樣可以做好啲，畀咗好多意見我，出到嚟效果咁好，佢佔咗好大功勞，同埋學識咗除咗要演好自己嘅角色，仲要令到對手都做得好，呢個係今次最大得着。」

提到墳場破冰戲非常感人，Leo直言是他最喜歡的場口：「首先我未去過墳場拍戲，同埋呢場戲我要帶住好委屈嘅情緒去做，冇人了解到自己，講唔到心裏嘅感受，最後要對住過咗身嘅爸爸、媽媽先講得出，內心好難受。」

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