【安倍晉三身亡】結婚35年膝下無兒恩愛如昔　安倍晉三寵千金妻靠一招幸福秘訣

▲ 安倍晉三與妻子結婚35年，雖膝下無兒但恩愛如昔。

日本前首相安倍晉三昨日（8日）在奈良市街頭發表演講時遭槍擊，搶救無效身亡，終年67歲。安倍晉三可說是政壇的愛妻號代表，生前與千金出身的妻子安倍昭惠結婚35年，縱然二人膝下無兒，但恩愛如昔。他曾透露夫妻的幸福秘訣，就是「向妻子投降」，多年來寵妻無極限。

綜合傳媒報道，安倍晉三與年輕7歲的妻子安倍昭惠於1987年結婚，安倍昭惠是日本糖果製造商「森永製菓」集團總裁松崎昭雄的千金。安倍晉三對妻子一見鍾情，可是女方曾因他個性沉悶，並非自己喜歡的類型而有考慮，只是後來被他的誠意打動，拍拖3年後互訂終身。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片︰

結婚多年無所出成憾事

現年60歲的安倍昭惠過去接受《文藝春秋》訪問時，談及與安倍晉三結婚多年無所出，她接受過不孕治療，也曾打算領養孩子，可是最終未能成事，他們亦不強求要有孩子了。雖然夫妻沒有兒女，但他們飼養了一隻狗狗，視寵物如子女。安倍昭惠一直暱稱丈夫為「小晉」，即使已年屆6旬，但這對老夫老妻依然恩愛，羨煞旁人。

安倍昭惠不時在Instagram分享生活日常，可見安倍晉三經常出現在妻子的照片，平日看來嚴肅正經的他，在妻子面前卻經常保持笑容，樣子甜蜜，明顯不同於平時。從二人合照和自拍照，已盡見他們恩愛之情，舉手投足都很合拍。夫妻總是互雙補足，安倍晉三幾乎滴酒不沾，安倍昭惠的酒量卻很好，她曾獲封為日本史上最年輕也最高調的第一夫人。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

醜聞無損夫妻恩愛

不過，2016年安倍晉三與妻子捲入「森永學園榮譽校長」醜聞事件，令安倍晉三支持度大跌。有指安倍晉三賤賣政府土地予森永學園，只為讓妻子擔任該學園名譽校長一職，令安倍晉三受非議。可是他堅拒休妻保政權，甚至於國會上表明，因妻子被當犯人看待而不高興。此外，安倍昭惠在新冠疫情期間再是非纏身，被指沒戴口罩參拜神社，甚至舉辦13人賞櫻團，再次惹起爭議。

有輿論指安倍昭惠成為丈夫政治生涯的絆腳石，但安倍晉三一直對妻子愛護有加，又曾在臉書分享，「家庭幸福的秘訣，就是向妻子投降」。安倍昭惠亦曾向傳媒透露，自己「沒有嫁錯老公，會一直跟他走下去」，只是如今夫妻已天人永隔。

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳