【飛蛾出沒】將軍澳街坊遇巨蛾飛入屋　專家籲勿觸碰教1招驅走

天時暑熱，又適逢雨季，不少昆蟲出沒家中。一名將軍澳男街坊在網上焚香没，稱近日在家中發現一隻巨蛾，體型如手掌般大，最後用晾衫棍將牠移到窗外放走，並在網上詢問是甚麼昆蟲。有網民稱是大燕蛾。本港有蟲害專家提醒，勿觸碰大燕蛾，避免其釋出的粉末致身體不適，並教驅走方法。

一名居住將軍澳街坊日前在facebook群組「將軍澳主場」中圖文並茂發帖，稱日前在家中發現一隻巨型飛蛾，並詢問網民是甚麼昆蟲，

請問呢隻係咩昆蟲？好大隻，第一次見，都驚驚哋。

從該街坊上傳的照片和影片可見，該飛蛾翅膀部分呈深啡色和白色，有2道白色紋理，體型大如手掌，一度待在窗戶和廚房雪櫃旁。最後該街坊用晾衫棍將飛蛾放走。

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帖文引起網民熱議，有網民稱好恐怖，有網民估計是「燕蛾」，另有網民指曾在窗上見到類似的飛蛾，形容其體型「手掌咁大」。

常見於炎熱天氣或雨天

往年，本港亦曾有大燕蛾飛入民居，這類事件偶有發生。香港蟲害管理學會主席陳澤森早前接受TOPick訪問時表示，大燕蛾在香港並不常見，間中會在郊區、近湖或近山的住宅附近出現，通常在炎熱天氣或下雨時徘徊民宅。

影片推介：

釋出的粉末可致敏感不適

不過，遇上大燕蛾要留意幾點。陳澤森指，大燕蛾飛行拍翼時釋出的粉末，或會令人體產生過敏反應，程度不一。反應較輕的人士或會流鼻水、打噴嚏；但若本身氣管有問題的人士，可能會出現頭暈，甚至呼吸困難的情況。如市民出現上述情況，過敏較輕者可用清水洗面，嚴重不適者需看醫生尋求治療。

1招驅走大燕蛾

那麼，若大燕蛾飛入屋，當怎麼處理？陳澤森表示：「市民如遇到大燕蛾，千萬不要用身體接觸牠。」他解釋，大燕蛾沒有攻擊性，本身不會咬人，但牠身上釋出的粉末或會令人過敏，故不建議觸碰牠。若大燕蛾入屋，他建議市民打開窗戶，再用風扇對著大燕蛾，把牠吹走；同時，亦可戴上口罩，以防身體出現過敏反應。

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責任編輯：羅嘉欣

