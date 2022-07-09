【新冠肺炎】孔繁毅倡加快檢測時間　同意維持現有社交距離措施

▲ 孔繁毅倡加快檢測時間，認為需維持現有社交距離措施。（資料圖片）

本港疫情回升，確診宗數持續徘徊在2、3千宗。港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅表示，新冠患者數目上升，但整體重症和死亡個案平穩，贊同當局提出要精準地進行核酸檢測，又同意政府維持現有社交距離措施。

孔繁毅在一個電台節目表示，新冠病人入院人數較上月初多一倍，但整體重症和死亡個案平穩，對醫療系統暫時未造成太大壓力，相信是因爲本港的兩針接種疫苗率達到近9成，加上有數據推算第五波疫情已有400萬人感染，為本港帶來混合免疫。

他贊同政府維持現有社交距離措施，說雖然預計本港確診數字會繼續上升，但是否收緊措施，應該視乎重症和死亡比率，認爲若疫情未有對醫療系統構成太大威脅，都毋須擔心。

孔繁毅預計，Omicron變異病毒株BA.5未來會成為主流病毒，傳播力更強，但症狀相對輕微，在歐洲、北美洲已出現BA.5已經成為一個主流的病毒株了，慢慢取代了BA.2；而曾感染過BA.2病毒的市民，對於BA.4和BA.5都有較好保護力。

我相信，香港慢慢也都會是BA.5也會取代BA.2。它的免疫逃逸加強，傳播性可能有些增強、加快，但整體的破壞力，其實與BA.2是沒有分別的，這個就比較令我們安心一些，相對症狀都是一樣或者相對地輕。但是因為免疫逃逸的緣故，所以感染的機會增大。

醫務衞生局盧寵茂昨日（8日）首次出席疫情記者會強調，核酸檢測是新冠檢測的「金標準」，同時必須提高核酸檢測的數量，需要做到「多、準、快」（詳情即看：【下一頁】）。孔繁毅贊同當局提出要精準地進行核酸檢測，認爲要增加檢測中心數目，減少市民排隊時間，同時要加快得出結果的時間，由現時24小時，縮短到4至8小時。

檢測中心要多，不用輪候很久，基本上一進去就能做。第二樣很重要是時間，現時檢測了，可能翌日、24小時才有公布告訴你陽性，要根據衞生防護中心指引隔離，但若時間可縮短至8小時或者再好些4小時，換言之由檢測到確診時間短，接觸他人的機會更小。

港府目前暫緩航班「熔斷機制」，並增加抵港人士在酒店檢疫檢測次數。孔繁毅認為做法穩妥，取消熔斷不會對疫情帶來太大影響，另外一旦發現個案，亦要盡快做基因排序，以得知涉及哪一種病毒株，相信可以減低風險。

他更表示，如果香港可以提高檢測能力，8小時內有檢測結果，有機會可以將抵港人士酒店檢疫期縮短至3日，再配合4天家居隔離監測。若能安排入境人士每日做核酸檢測，並在4至8小時内有報告，便有條件毋須酒店檢疫，但相信要視乎檢測承辦商的實驗室能否配合。

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記者：李榮忠