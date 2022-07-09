【不正常愛情研究所】黃紫恩寧做花瓶不要內涵　爆好友不願與渣男分手只因對方「有長處」

▲ 《不正常愛情研究所》

J2節目在昨晚（7月8日）播出由3位J2ers 黃紫恩（Jojo）、胡敏芝（Karen）、吳兆麟（Alan）同兩位客席主持麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的《J2ers︰不正常愛情研究所》。

今集一開始，兩位男主持就面對人生難題，要在三位女主持中，選一位「最冇吸引力」。

▲ （左起）三位J2ers：Alan、Karen及Jojo之前在《無人性教育》已曾合作。

Jojo：想做花瓶

Alan選了Jojo，不過戴定頭盔話︰「Jojo其實你非常有吸引力，係識咗你耐。不過佢係非常好嘅朋友。」Koba揀了Karen原因是太純情「變咗冇乜樂趣」

但Koba同Alan打對台，認為Jojo好有吸引力，他說︰「外貌末必係最吸引，但係講嘢好charm（有魅力） 。」不過Jojo即場回應是話︰「我唔想要內涵，想做花瓶。」

今集《不正常愛情研究所》主題是「坦白」，Jojo講了一個自己的故事︰「呢個人追緊我，對佢我都幾有興趣。佢點坦白法呢？我知佢好玩得，好奇問佢會唔會有個追女仔list？佢話你點知呀。」

Jojo話對方居然用電腦軟件，將準備追的女仔有關美貌、身材作評分，又會計算投入了多少成本及時間，最後一項總評計算出每一位女仔的總價值，是否值得去追，坦白得過份。

▲ Jojo（左）最初不明白Katrina為何仍原諒前度。

男友有「過人之長」

節目下半段嘉賓分享「不正常愛情」環節，Jojo「出賣」朋友Katrina，指對方有位被形容為「好好好好誠實的男朋友」。

Katrina表示，前度是時間管理大師，出軌sex chat會同時傳相給二位女孩子，她說︰「有次男朋友傳咗張沖涼著孖煙囪相畀我，我唔知點解無端端問佢『你仲send咗畀邊個』，佢又好老實答我send咗畀ex同一位女仔朋友嘅女仔朋友。嗰位friend上friend嘅相，仲係close up裸照。都唔知佢乜嘢心態，咁誠實。可能講完當交代咗，食生菜咁。」

第二次又被Katrina發現前度跟女仔食糖水，更自爆跟該名女孩子去過飲酒，還上對方屋企過夜。Jojo好好奇為何還會原諒對方，Katrina語重心長稱︰「咁每個人都有自己『長處』。」在場眾人即時恍然大悟。

▲ Koba很細心將Katrina的經歷，以圖解說明。

被動攻擊型人格障礙

最後導致分手原因，是在男友手機發現一些女仔「流出片」，老羞成怒的男友，反在港鐵用粗口鬧Katrina，又摑了她一巴，兩人關係才告終。

Jojo繼續發揮「本地愛情研究員」的專長，分析說︰「呢啲人有人格障礙，我會稱之為被動攻擊型人格障礙，永遠做任何嘢都唔係自己責任，永遠覺得係你問題。佢唔會直接同你講自己感覺，會暗示你囉，好似話畀你聽同其他女仔出去、去飲酒，但唔會直接同你講唔鍾意你，好自私呀。」

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