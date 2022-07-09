【局長網誌】機場新跑道昨開始接受航班升降　料2024年完成三跑道系統

▲ 新興建的第三跑道。（運輸及物流局局長林世雄網誌）

運輸及物流局局長林世雄今日（9日）發表網誌表示，三跑新跑道已興建完成，並於昨日開始接受航班升降，目標在2024年完成的三跑道系統，共有七項核心工程，料香港國際機場在2035年可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬公噸的目標。

料2035年可處理年客運量1.2億人次

當局目標在2024年完成的三跑道系統，共有七項核心工程，建成後可令香港國際機場具備條件，持續帶動本港及大灣區的人流及物流。當中最具標誌性的新跑道已興建完成，並於昨日開始接受航班升降，讓本地及海外航空業界持份者，有秩序地熟習新跑道的運作程序及協作安排。

至於中跑道的重新配置工程，連同其他核心項目，包括擴建二號客運大樓、興建T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等工程亦會隨即展開。香港國際機場預計在2035年可達到處理年客運量1.2億人次、年貨運量1000萬公噸的目標。

為加強與大灣區合作，林世雄指，客運方面「海天中轉大樓」正全速興建，為往來大灣區和香港機場之間的旅客，提供直接轉機設施。貨運方面，機管局正透過三管齊下的策略，包括加強香港機場為大灣區國際貨運樞紐的功能、把握跨境電子商貿機遇及發展高增值貨運，鞏固其領先地位，當中包括發展香港與大灣區其他城市之間的「海空貨物聯運」服務。

以鐵路提升本地和跨境運輸基建

陸路運輸方面，林世雄指，會繼續以鐵路為公共運輸系統的骨幹，按「基建先行」及「創造容量」的規劃方式，盡速規劃、建設和提升本地和跨境運輸基建設施。又料六號幹線東段的將軍澳－藍田隧道，以及接駁其東面的將軍澳跨灣連接路的建造工程，以期兩個項目可於今年同步開通。

另外，港深政府正透過「推動港深跨界軌道基礎設施建設專班」跟進港深西部鐵路（洪水橋至前海）、北環線支線，以及優化羅湖管制站及其交通接駁事宜三個項目的推展工作。其中，港深西部鐵路(洪水橋至前海)的首階段研究預計於本年內完成，隨後會展開次階段研究。

林世雄表示，運輸及物流局的成立，能更專注籌謀香港運輸及物流業的發展，在這新起點上，期待與更多業界朋友、廣大市民見面，互相交流意見，繼續致力發展和提升香港作為高增值海運服務中心的地位，以及鞏固香港作為重要區域物流樞紐的角色。

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責任編輯：李榮忠