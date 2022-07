【星二代】9歲Jasper大晒演技說「6種語言」　應采兒要求講廣東話考起阿仔

▲ 陳小春應采兒的大仔9歲Jasper,展示演技表演「6種語言」。

藝人夫婦陳小春應采兒長期在內地工作密密吸金,一家四口現居於上海,大仔Jasper早就由港轉往上海讀書,而Jasper剛過了9歲生日,大個仔!應采兒在微博及抖音不時分享生活照,有一段影片分享Jasper鬼馬搞笑一面,阿仔大晒演技表演「6種語言」,當媽媽要求說廣東話,Jasper卻被考起,笑著用普通話求饒「我不會」。

大騷演技及言語天分

55歲陳小春和39歲應采兒育有9歲大仔陳胤捷(Jasper)及2歲細仔HoHo,應采兒在社交平台不時分享親子日常,近日就在抖音上載了Jasper短片,Jasper深得爸媽的演技遺傳,展示演技的同時,亦大騷語言天分及對不同「文化」的認知。

影片中,Jasper展示另類的「6種語言」,他先向鏡頭介紹說「英國的腔調」,拿起茶杯用英語問要否一杯茶「Do you want a cup of tea, madam」,亦表示另有氣泡水sparkling water選擇,盡顯英國紳士的一面。接著他說「美國的腔調」,拿起電腦鐽盤激動地打字,似是扮玩線上遊戲中,邊玩邊說一堆隨意的用字如「What's up」。

英式及美式英語之外,Jasper分享「上海話」,扮向周圍的人打招呼說「儂好」、「再會」。他又表演「東北話」,用豪邁語氣模仿東北大漢說「試試看」。此外,他又拿著一粒橙陶醉地說起「意大利話」,而另類的「陳小春話」也難不到Jasper,他隨即唱跳起爸爸的歌,「我們都是小黃豆,活在⋯⋯」。

Jasper不諳廣東話

負責揸機拍片的應采兒用廣東話問兒子「廣東話吖?」,Jasper顯得尷尬用普通話說「不會嘛,我不會」,被媽媽考起呢!

自認虎媽的應采兒多次強調要孩子學好中文,去年在拍攝節目中,Jasper帶同中文功課和中文認字遊戲,媽媽要求兒子每天都要讀寫中文,家庭遊戲就是玩拼字。可是,Jasper 「玩」拼字無從入手,像「注、波、力、立、現、汪、陣、泡」等字都不認得,低聲說已忘記或默不作聲。而所指的學好中文似是不計廣東話了。

應采兒在活動上曾指,因為之前香港停止面授課程多時,遂決定讓Jasper轉往上海讀書,他學中文學到哭,有感上海中文比香港深很多。她更表示希望兒子將來升讀清華大學、北京大學或耶魯大學,對兒子很大期望。

