【港姐進修】CFA考試合格作爸爸生日禮物　馮盈盈疑為離巢鋪路做金融分析師

港姐馮盈盈(Crsystal)昨日(7月8日)在社交網站公布喜訊,透露自己成功通過CFA的Level 1初階考試,更特別感謝晨早六時載她到試場赴考的爸爸,馮盈盈更把這次的考試成績當作是爸爸的生日禮物。

不過亦令人猜疑,近期幕前工作大減的她,在此時努力考取CFA的資格,是否準備為離巢轉行而鋪路。

【一門雙傑】麥明山半工讀8年成整型外科醫生 麥明詩舉家慶祝哥哥畢業

最新影片推介:

16年港姐冠軍

人稱「FYY」的馮盈盈於2016年參選港姐奪冠後入行,因為她的直率敢言已人氣急升獲得不少機會,除拍劇更有不少節目主持、大騷司儀的工作機會,但踏入2022年後,馮盈盈的工作機會大減,在幕前的曝光率下降。

之前曾傳出她有離巢之意,亦屢度傳出她失寵、被「雪藏」等的傳聞。

昨日她在社交網站宣布喜訊,宣布在成功通過在上月應考的CFA考試,她指自己完全沒有任何商業及經濟背景,所以要特別感謝有份幫助她成功通過考試的人,她更意有所指地說:「You know who you are.❤️」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

給爸爸的禮物

而收到成績的昨日剛好是馮爸爸的生日,FYY把CFA成績表當作是爸爸的生日禮物:

另外,今天是我爸爸的生日。雖然這只是個初階考試,很多人能輕易而舉通過,但我都想將此成績當作生日禮物送給他。 早上八點考試,我希望預早一小時到試場準備,正當我苦惱如何在當天早上6點召車出門,爸爸二話不說,主動要送我去考試:好「當年你應考DSE,我全程接送,今次你考CFA,我也會一樣做,這次你會一樣合格的。」 十年過去,時移世易。父母的愛,始終不變。 Daddy,我會繼續更加努力,勞煩你之後再車我去考場。

【律政新人】朱千雪最新執業大律師照曝光 Tracy美貌智慧與專業並重

港大畢業生

CFA(特許金融分析師)考試分三個level,其考試內容項目包括職業行為準則、財務報表分析、數量方法、經濟學、固定收益證券分析、權益證券分析、投資組合管理及衍生性金融商品等。

CFA號稱為「全球最難金融考試」,馮盈盈今次的考試更只得38%的合格率,但每年仍都吸引不少人報考,以獲取為特許金融分析師的「入場券」。

身為首屆DSE文憑試考生的馮盈盈,當年最好五科成績合共28分,順利入讀香港大學食品及營養學系。

至於,是次盈盈投考與其背景完全不相關的學科更順利通過,認證她的讀書能力外,更因而傳出她為離巢鋪路的說法。