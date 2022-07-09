【局長網誌】環境局未來有三大重點工作　謝展寰：協同作用更全面建設香港生態文明

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（資料圖片）

環境及生態局局長謝展寰今日（9日）發表網誌表示，環境局期望發揮協同作用，更全面地建設香港的生態文明，未來的重點工作有三大方面，分別為從根源解決「老、大、難」的環境衞生問題、推行環保碳中和城市、保障香港食物安全和穩定供應並促進漁農業的可持續發展。

謝展寰指，很多人以為他是上屆環境局副局長，擔任這個崗位理應駕輕就熟，但其實環境局是一個新成立的政策局，目的是整合上屆政府環境局的環境保護和自然生態保育與食物及衞生局下的環境衞生、食物安全和漁農等政策和工作。負責的部門則擴展至食環署、環保署、漁護署、香港天文台和政府化驗所，正在努力盡快掌握擴大的工作範疇和相關政策。

謝展寰表示，環境局未來的重點工作有三大方面，包括從根源解決「老、大、難」的環境衞生問題，並致力美化城市空間；推行環保碳中和城市、資源循環、綠色運輸，以及透過積極保育策略，強化香港生物多樣性；保障香港食物安全和穩定供應，促進漁農業的可持續發展。

其中，今屆政府十分重視提升香港整體環境衞生和市容，要進一步改善環境衞生，環境局和食環署會負責主力推動此項目的工作；亦會制定措施和行動方案，包括檢視相關法例是否需要與時並進，才可以有足夠的執行力和阻嚇力來解決問題。

同時，加強推動資源循環方面，將廢物收集、回收、運送和處理一條龍結合由環境局管理，令整個廢物處理的流程更暢順，有助日後落實都市固體廢物收費；亦認真檢視有否需要制定進一步的策略保障香港食物安全和穩定供應，以及如何更好地促進本地漁農業的可持續發展。

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責任編輯：李榮忠