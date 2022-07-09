【警察學院】李家超：警隊發展成維護國安及香港穩定的執法力量　確保「一國兩制」行穩致遠

▲ 李家超回顧自己45年前畢業的情況。（李家超fb）

警察學院舉行結業會操，主持檢閱的行政長官李家超致辭時表示，香港國安法實施下，香港回復安全和大致穩定，香港警隊已由城巿治安警察發展成為一支維護國家安全及香港穩定的執法力量，他感謝警隊守護香港。

行政長官李家超指，國家主席習近平七一發表的講話，表示香港不能亂，也亂不起，因此必須防患於未然，認為穩定是所有事情基礎。他表示，今次結業會操是首次全面以中式步操進行，有特別意義，與以往只在節慶特定場合採用中式步操不同，是充分體現警隊對國民身分認同及對國家的歸屬感。

李家超在社交平台再次提到結業會操，他表示自己「45年前從這裡畢業成為督察」；今天再次回到這個熟悉的地方，首次以行政長官身份任檢閱官，那些年的點點滴滴回憶湧現。

他指出操場、公眾泳池、旁邊的磚山及南朗山，都是曾經的訓練場地，學員間守望相助，形容從這裡畢業的警員，都要通過重重考核，「多少汗水艱辛，煉就今天的我們」。

寄語各位警隊的生力軍，在面對挑戰與困難時勿忘初心，不為艱險而退縮，不為磨難而低頭。警隊作為維護國家安全和香港穩定的執法力量，每一位警員都要時刻堅守崗位，克盡己任，展現無比的擔當，以確保「一國兩制」行穩致遠。

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責任編輯：TOPick港聞組