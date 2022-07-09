【第二期消費券】7月23日截止登記或「轉會」　附登記手續申請詳情

▲ 消費券的每名登記人只可就計劃登記或更改儲值支付工具帳戶一次。（陳靜儀攝）

第二階段消費券將於8月7日派發，如果市民希望轉換儲值支付工具，注意申請更改時間。新登記的合資格市民或有意「轉會」的現有登記人須於7月23日或之前在消費券官方網站，或到8間臨時服務中心辦理登記手續，政府會在本月內以短訊通知審核結果，並會如期在8月7日分期發放消費券。

政府表示，今年消費券計劃第二階段在上月23日開始接受更改登記紀錄申請及新登記以來，截至周五（8日）傍晚6時，已收到約23萬個新登記及18萬個更改儲值支付工具帳戶的申請。

政府提醒現有登記人，即曾在今年4月獲發第一階段消費券的市民，如無意在第二階段更改儲值支付工具帳戶或其他登記紀錄，毋須辦理任何手續。政府會利用他們現有的登記紀錄作資格審核，並在7月底以短訊通知結果。

至於從未登記的合資格市民，以及有意更改儲值支付工具帳戶以收取第二階段消費券的現有登記人，須在7月23日或之前透過消費券計劃網站內的電子登記平台，或前往任何一間臨時服務中心由職員協助辦理手續。第二階段消費券將於下月7日開始分期發出。

市民注意，每名登記人只可就計劃登記或更改儲值支付工具帳戶一次，重複的登記或更改將不獲受理。每個儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後便不可更改，市民需確保提供的儲值支付工具帳戶有效及資料正確。

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責任編輯：伍瑋瑋