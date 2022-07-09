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【書展2022】《小王子》珍藏版立體書套裝全球限售五百套　香港書展率先全球發售

親子 13:51 2022/07/09

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你能讀懂《小王子》嗎？那個寫給大人的童話，讀者從3歲到80歲，各地譯本銷量僅次於聖經，被喻為經典的世界童話之一，人生不可不讀的心靈讀物。2021年《小王子》為紀念誕生75 周年，香港繪本藝術家蔡景康 STEVEN CHOI獲邀請為法國官方重繪《小王子》，授權創作《小王子》珍藏品。一年之後，STEVEN與創作團隊延續這份精神，將經典情景重塑呈現一幕幕動人相遇，創造出只屬於你的小王子宇宙。一期一會，我們一起回到久違的B-612星球。小王子故事觸動無數人的心靈，如何將這份感動延續在紙藝，《小王子》立體書將超越文字想像，並在今年舒展全球首度發行。

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STEVEN 說:「今次創作則著重於感情的表達，珍藏版的禮盒設計了星環平衡輪的裝置，這裝置設計難度極高，组件之間誤差小於1mm才能製作成功，為了讓星環顺暢轉動，我地團隊進行了超過一百次的嘗試。」禮盒上的畫面，正是小王子飛向玫瑰的情景。我們都知道小王子選擇了歸程，但沒有人知道故事的结尾，到底他有沒有和玫瑰相遇。但當星環轉動，總盼望小王子最終能回到那玫瑰的身邊，也祝願你，所有深愛最終會得償所願。  

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  • 《小王子》立體書將故事中經典情景的感動延續在紙藝。重新呈現粉絲們眼前。 ​​

STEVEN 說: 「最大的挑戰是希望展現不同紙材的特質及印刷工藝技術，而今次融合了刺繡、燈光、膠片、光影、隱藏油墨等技術， 交織出獨具匠心的經典情景。」當中《小王子》原著有一段是：「有一天，我看了四十四次日落。」當手機光源穿過特殊材質投映在牆上，我們會看到牆上有一個個暖暖的日落，而日落的中間，有孤獨的小王子背影。換個視角來看，這一次是你在陪小王子看日落。他曾經溫暖過無數人，這一次願我們溫暖他吧。

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責任編輯:王明芳

 

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